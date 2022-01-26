Специалисты IEK GROUP разработали новую версию плагина для Revit по разделу металлических кабеленесущих систем IEK®. Она отличается рядом достоинств, благодаря которым программа станет наиболее полезной для проектировщиков.

В новой версии плагина появились дополнительные опции:

Удобный интуитивно понятный интерфейс.

Добавлены подробные инструкции, а также подсказки для потребителей.

Пересмотрен функционал работы с параметрами.

Разработана база данных оборудования IEK ® , позволяющая обновлять информацию в режиме реального времени.

, позволяющая обновлять информацию в режиме реального времени. Изменены шаблоны видов и спецификаций, а также стандартные значения параметров высоты лотка, шага лотка, высоты помещения.

Устранены критические ошибки.

Команда R&D Технического департамента IEK GROUP реализовала модуль своими силами, не привлекая сторонних разработчиков. Новая версия плагина МКНС IEK® для Revit — это первый шаг к более качественным программным продуктам IEK GROUP. В планах службы R&D подготовить релиз прототипа будущего плагина для Revit по светотехническому направлению.

Revit — программный комплекс для автоматизированного проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM). Предназначен для архитекторов, конструкторов и инженеров-проектировщиков.