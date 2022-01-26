 
Компании

Новая версия плагина МКНС IEK® для Revit — новые возможности, улучшенный функционал

Новая версия плагина МКНС IEK® для Revit — новые возможности, улучшенный функционал

26 января 2022, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
227
Новости компании

Специалисты IEK GROUP разработали новую версию плагина для Revit по разделу металлических кабеленесущих систем IEK®. Она отличается рядом достоинств, благодаря которым программа станет наиболее полезной для проектировщиков.

В новой версии плагина появились дополнительные опции:

  • Удобный интуитивно понятный интерфейс.
  • Добавлены подробные инструкции, а также подсказки для потребителей.
  • Пересмотрен функционал работы с параметрами.
  • Разработана база данных оборудования IEK®, позволяющая обновлять информацию в режиме реального времени.
  • Изменены шаблоны видов и спецификаций, а также стандартные значения параметров высоты лотка, шага лотка, высоты помещения.
  • Устранены критические ошибки.

Команда R&D Технического департамента IEK GROUP реализовала модуль своими силами, не привлекая сторонних разработчиков. Новая версия плагина МКНС IEK® для Revit — это первый шаг к более качественным программным продуктам IEK GROUP. В планах службы R&D подготовить релиз прототипа будущего плагина для Revit по светотехническому направлению.

Revit — программный комплекс для автоматизированного проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM). Предназначен для архитекторов, конструкторов и инженеров-проектировщиков.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Группа компаний IEK

IEK
7.86

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Более 200 километров сделанного в Пскове кабеля закупил 26.01.2022
Более 200 километров сделанного в Пскове кабеля закупил "Титан-Полимер"
На 26.01.2022
На "ЭМ-КАБЕЛЕ" проведена ежегодная аттестация
АО 26.01.2022
АО "Контактор" открывает цикл однодневных вебинаров и приглашает к разговору специалистов в сфере эн...
Более 20 встреч с партнерами – итог первого дня работы на interplastica 2022 26.01.2022
Более 20 встреч с партнерами – итог первого дня работы на interplastica 2022
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно