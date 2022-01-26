Финансовый анализ кабельных компаний, фотографии
26 января 2022, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
Специалисты IEK GROUP разработали новую версию плагина для Revit по разделу металлических кабеленесущих систем IEK®. Она отличается рядом достоинств, благодаря которым программа станет наиболее полезной для проектировщиков.
В новой версии плагина появились дополнительные опции:
Команда R&D Технического департамента IEK GROUP реализовала модуль своими силами, не привлекая сторонних разработчиков. Новая версия плагина МКНС IEK® для Revit — это первый шаг к более качественным программным продуктам IEK GROUP. В планах службы R&D подготовить релиз прототипа будущего плагина для Revit по светотехническому направлению.
Revit — программный комплекс для автоматизированного проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM). Предназначен для архитекторов, конструкторов и инженеров-проектировщиков.
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