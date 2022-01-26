Инвестор сформирует парк из 250 тягачей, адаптированных к условиям Крайнего Севера, и построит ледовые дороги общей протяженностью более 450 километров. Основным клиентом нового предприятия станет якорный резидент территории опережающего развития «Чукотка» - горнодобывающая компания «ГДК Баимская».

Компания «НТ Сервис» стала восьмым резидентом Арктической зоны Российской Федерации на территории Чукотского автономного округа. В инвестиционный проект, предполагающий организацию комплексной деятельности по наземным перевозкам и строительству, будет вложено 8,29 млрд рублей, работу получат 690 человек. Приступить к оказанию услуг планируется в первом квартале 2022 года.

«В ходе реализации проекта мы закупим спецтехнику для оказания транспортных услуг – более 250 седельных тягачей вместе с универсальными полуприцепами и контейнер-цистернами объемом 37 кубических метров, отвечающих требованиям для работы в условиях Крайнего Севера. В течение 10 лет с момента запуска проекта планируется выполнить перевозки свыше 900 тыс. тонн грузов, в том числе свыше 500 тыс. сухого груза и 350 тыс. тонн горюче-смазочных материалов», - сообщил генеральный директор ООО «НТ Сервис» Александр Казанцев.

Для строительства и поддержания ледовой дороги Билибино – Певек (210 км) и Билибино – месторождение Песчанка (240 км) резидент планирует приобрести 20 единиц тяжелой техники и 15 единиц вспомогательной техники. Строительные бригады, которые будут выполнять заливку и обслуживание ледовой дороги, разместятся в мобильных комфортабельных жилых комплексах. Остальной персонал будет размещен в вахтовом городке в городе Билибино, где также организуют диспетчерские пункты, административные помещения и ангары для техобслуживания спецтехники. Для многочисленного автопарка создадут мобильную службу технического сервиса.

Основными клиентами нового предприятия станут горнодобывающие компании региона. В частности, резидент ТОР «Чукотка», реализующий масштабный инвестиционный проект по освоению Баимской рудной зоны, «ГДК Баимская».

«Освоение Баимской площади — крупнейший российский горнорудный проект, требующий четкого исполнения графиков реализации. Бесперебойная логистика —ключевой элемент в реализации столь масштабных инвестиционных проектов, расположенных в арктической зоне. Благодаря эффективной адаптации цепочек поставок под существующие экстремальные климатические условия, мы сохраняем заявленные темпы строительства Баимского ГОКа. В партнерстве с ООО «НТ Сервис» продолжим дальнейшее развитие транспортно-логистической системы Чукотского АО», - подчеркнул исполнительный директор ООО «ГДК Баимская» Георгий Фотин.

По соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в логистический проект составят 8,29 млрд рублей, будет трудоустроено 690 человек. Для «НТ Сервис» как резидента АЗРФ наиболее востребована льготная ставка по налогу на прибыль в размере 0% в первые пять лет после получения первой прибыли. В последующие пять лет ставка составит 10%.

«В настоящее время в регионе отсутствуют крупные компании, которые осуществляют экспедирование и перевозки грузов на системной основе. Проект «НТ Сервис» по созданию интегрированного транспортного оператора, который будет выполнен при поддержке режима АЗРФ и комплексном сопровождении со стороны управляющей компании, позволит удовлетворить потребности крупных инвесторов в транспортных услугах при освоении новых месторождений. Также услуги нового транспортного предприятия могут быть востребованными со стороны строительных и других чукотских компаний», - сказала Первый Заместитель Губернатора – начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Алеся Калинова.

На сегодняшний день 76 резидентов режимов ТОР, СПВ и АЗРФ на территории Чукотского автономного округа по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестировали в экономику региона 28,9 млрд рублей, создали более 2 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 628 млрд рублей, создается 7,5 тысяч рабочих мест.