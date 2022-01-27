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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Председателем Совета "Союза нефтегазопромышленников" Юрием Шафраником

Николай Шульгинов и Председатель Совета «Союза нефтегазопромышленников», Председатель Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Юрий Шафраник на рабочей встрече обсудили актуальные вопросы взаимодействия Министерства с Союзом и структурами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также текущую совместную работу по актуализации стратегических документов в области энергетики.

В частности, на встрече были подробно рассмотрены текущие и перспективные меры по повышению эффективности работы электроэнергетического комплекса России, нефтегазовой промышленности, а также взаимодействие бизнеса с федеральными органами власти. Говоря о совместной работе со структурами ТПП и «Союза нефтегазопромышленников», Николай Шульгинов подчеркнул важность проводимой работы в контексте развития топливно-энергетического комплекса страны.

«Обсуждение актуальных вопросов энергетической политики, плотная работа с экспертным сообществом является важным звеном в развитии энергетической отрасли. Необходимо сохранять баланс интересов всех сторон, постоянно работать как над повышением доступности энергии для потребителей в России, так и над сохранением лидирующих позиций на мировых рынках», - подчеркнул Николай Шульгинов в ходе встречи.

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Источник: Министерство энергетики России

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