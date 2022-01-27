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В Оренбурге прошел круглый стол по вопросам профилактики травматизма

В Оренбурге прошел круглый стол по вопросам профилактики травматизма

27 января 2022, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ГАЗПРОМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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За круглым столом специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» и ООО «Газпром добыча Оренбург» обсудили ряд вопросов, касающихся предупреждения травматизма работников на производстве и в быту.

Двухдневное совещание проходило на двух площадках. В первый день участников принимали в филиале «Оренбургэнерго». Начальники профильных подразделений электросетевого предприятия рассказали об организации профилактики травматизма сотрудников и сторонних лиц. Энергетики поделились опытом применения процедуры идентификации производственных опасностей и рисков, представили мероприятия по предупреждению ДТП, рассказали о работе психолога, продемонстрировали кукольный спектакль «Про Его Величество Электричество» для детей дошкольного возраста, познакомили с содержанием урока по безопасному электричеству для школьников.

Второй день совещания проходил на базе ООО «Газпром добыча Оренбург». Руководители служб компании рассказали о системе производственной безопасности, представили проект по культуре безопасности и пилотный проект по безопасности дорожного движения, а также продемонстрировали тематические социальные ролики.

В филиале «Оренбургэнерго» отметили, что некоторые элементы в области производственной безопасности, используемые в ООО «Газпром добыча Оренбург», можно адаптировать и применять на предприятиях электрических сетей.

По окончании работы участники совещания обменялись данными о проектах и отметили целесообразность периодических встреч и проведения подобных мероприятий.

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Источник: Россети Волга

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