За круглым столом специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» и ООО «Газпром добыча Оренбург» обсудили ряд вопросов, касающихся предупреждения травматизма работников на производстве и в быту.

Двухдневное совещание проходило на двух площадках. В первый день участников принимали в филиале «Оренбургэнерго». Начальники профильных подразделений электросетевого предприятия рассказали об организации профилактики травматизма сотрудников и сторонних лиц. Энергетики поделились опытом применения процедуры идентификации производственных опасностей и рисков, представили мероприятия по предупреждению ДТП, рассказали о работе психолога, продемонстрировали кукольный спектакль «Про Его Величество Электричество» для детей дошкольного возраста, познакомили с содержанием урока по безопасному электричеству для школьников.

Второй день совещания проходил на базе ООО «Газпром добыча Оренбург». Руководители служб компании рассказали о системе производственной безопасности, представили проект по культуре безопасности и пилотный проект по безопасности дорожного движения, а также продемонстрировали тематические социальные ролики.

В филиале «Оренбургэнерго» отметили, что некоторые элементы в области производственной безопасности, используемые в ООО «Газпром добыча Оренбург», можно адаптировать и применять на предприятиях электрических сетей.

По окончании работы участники совещания обменялись данными о проектах и отметили целесообразность периодических встреч и проведения подобных мероприятий.