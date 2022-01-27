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В Рязани построят жилой квартал в стиле нью-йоркского ар-деко

В Рязани построят жилой квартал в стиле нью-йоркского ар-деко

27 января 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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В центре Рязани жилой комплекс «Манхэттен» в стиле нью-йоркского ар-деко. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – компании «Мармакс».

Жилой комплекс возведут на пересечении улиц Татарская и Пролетарская, где ранее располагались бараки и частные дома. Архитектура здания повторит облик нью-йоркских высоток. Фасады будут выполнены в виде аркад, нижние ярусы которых переходят в классические полукруглые арки, а верхние приобретают более прямоугольные очертания.

В комплексе запроектированы террасы на верхних этажах, американский бильярд «пул» в местах общего пользования.

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Источник: stroygaz.ru

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