В Рязани построят жилой квартал в стиле нью-йоркского ар-деко

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27 января 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: stroygaz.ru
В центре Рязани жилой комплекс «Манхэттен» в стиле нью-йоркского ар-деко. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – компании «Мармакс».
Жилой комплекс возведут на пересечении улиц Татарская и Пролетарская, где ранее располагались бараки и частные дома. Архитектура здания повторит облик нью-йоркских высоток. Фасады будут выполнены в виде аркад, нижние ярусы которых переходят в классические полукруглые арки, а верхние приобретают более прямоугольные очертания.
В комплексе запроектированы террасы на верхних этажах, американский бильярд «пул» в местах общего пользования.
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