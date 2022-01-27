В Рязани построят жилой квартал в стиле нью-йоркского ар-деко

В центре Рязани жилой комплекс «Манхэттен» в стиле нью-йоркского ар-деко. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – компании «Мармакс».

Жилой комплекс возведут на пересечении улиц Татарская и Пролетарская, где ранее располагались бараки и частные дома. Архитектура здания повторит облик нью-йоркских высоток. Фасады будут выполнены в виде аркад, нижние ярусы которых переходят в классические полукруглые арки, а верхние приобретают более прямоугольные очертания.

В комплексе запроектированы террасы на верхних этажах, американский бильярд «пул» в местах общего пользования.