 
Инвестиции (проекты)

В Рязанской области построят завод по производству извести

В Рязанской области построят завод по производству извести

27 января 2022, 17:11
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
247

Эксперты ООО «Стройэкспертиза» рассмотрели проектную документацию на строительство завода по производству извести мощностью 192 тысячи тонн в год в Касимовском районе Рязанской области. По итогам негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.

Лашма – это древнее название одной из местностей в долине Оки. На эрзянском языке, входящем в мордовскую подгруппу финно-угорских  языков, «лашмо» означает «долина» или «болотистое место». Поселок с таким названием был основан в 1890-е годы при чугунолитейном заводе касимовских купцов Черновых. На протяжении многих лет Лашманский завод производил изделия из серого чугуна и чугунное литье с последующей обработкой. В 2012 году предприятие было закрыто. Рядом с поселком Лашма также находится Акишинский карьер, где производится добыча карбонатов магния и кальция для изготовления извести и флюсов.

Проектом, который был одобрен по итогам негосударственной экспертизы, предусмотрено строительство завода по производству извести мощностью 192 тысячи тонн в год.*

Застройщик – ООО «ЭКО-ЗОЛОПРОДУКТ ИНВЕСТ». Проектная организация – ООО «Северо-Западная проектно-инжиниринговая компания».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Pixabay.com

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Более 150 км дорог отремонтируют в Кабардино-Балкарии в 2022 году 27.01.2022
Более 150 км дорог отремонтируют в Кабардино-Балкарии в 2022 году
Почти 3 тыс. линий электропередачи построят и отремонтируют в Подмосковье в 2022 году 27.01.2022
Почти 3 тыс. линий электропередачи построят и отремонтируют в Подмосковье в 2022 году
В Рязани построят жилой квартал в стиле нью-йоркского ар-деко 27.01.2022
В Рязани построят жилой квартал в стиле нью-йоркского ар-деко
На базе ОССЗ в Петрозаводске началось строительство первой в РФ цифровой верфи 27.01.2022
На базе ОССЗ в Петрозаводске началось строительство первой в РФ цифровой верфи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно