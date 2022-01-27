В Рязанской области построят завод по производству извести

Эксперты ООО «Стройэкспертиза» рассмотрели проектную документацию на строительство завода по производству извести мощностью 192 тысячи тонн в год в Касимовском районе Рязанской области. По итогам негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.

Лашма – это древнее название одной из местностей в долине Оки. На эрзянском языке, входящем в мордовскую подгруппу финно-угорских языков, «лашмо» означает «долина» или «болотистое место». Поселок с таким названием был основан в 1890-е годы при чугунолитейном заводе касимовских купцов Черновых. На протяжении многих лет Лашманский завод производил изделия из серого чугуна и чугунное литье с последующей обработкой. В 2012 году предприятие было закрыто. Рядом с поселком Лашма также находится Акишинский карьер, где производится добыча карбонатов магния и кальция для изготовления извести и флюсов.

Проектом, который был одобрен по итогам негосударственной экспертизы, предусмотрено строительство завода по производству извести мощностью 192 тысячи тонн в год.*

Застройщик – ООО «ЭКО-ЗОЛОПРОДУКТ ИНВЕСТ». Проектная организация – ООО «Северо-Западная проектно-инжиниринговая компания».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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