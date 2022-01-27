"Москабельмет" наметил вектор развития

Начало года — самый подходящий момент, чтобы строить планы и выбрать вектор дальнейшего развития. Со своим вектором ГК «Москабельмет» определилась: он напрямую связан с развитием Москвы, ведь «Москабельмет» — ее неотъемлемая часть.

Наша столица вошла в пятерку лучших для жизни и бизнеса городов мира. И она обязательно станет еще лучше, еще современнее и комфортнее для жителей и гостей. Ведь у Москвы столько новых идей, целей и масштабных проектов. «Москабельмет» уверенно берет на себя вызов — быть в авангарде главных проектов и предлагать для них продукцию и услуги высочайшего качества.

За пандемийное время в Москве было построено более 100 000 километров дорог. Значит, растут перспективы применения кабельных систем мониторинга , которые «Москабельмет» презентовал в сентябре. В 2022 году предприятие будет активно развивать это направление.

Внушительными темпами развивается и московское метро: строятся все новые и новые станции, а в этом году планируется запуск Большой кольцевой линии. Значит, активно продолжаются производство и поставки кабелей для столичной подземки от «Завода Москабель». У города есть планы по принятию главной выставки планеты: Москва подала заявку на проведение EXPO–2030. И если этим планам будет суждено сбыться, «Москабельмет» готов принять участие в их осуществлении.

Один из главных мировых трендов — «зеленая» повестка. Понимая, насколько важно такому крупному предприятию следовать принципам устойчивого развития, «Москабельмет» внимательно относится к выбору компонентов для производства продукции, соблюдает экологические нормы. У группы компаний есть собственный экологический центр, оборудованный уникальными атомными абсорберами. В этом центре проводят экспресс-анализы токсичности проб воды, водных вытяжек, спиртов, воздушной среды и почвы.

Москва находится в лидерах по цифровизации, в том числе в сфере промышленного производства. «Москабельмет», где переход к автоматизации и «цифре» начался еще в 2016 году, — в авангарде этого направления. Так, предприятие первым в российской кабельной промышленности внедрило в свои процессы роботов-манипуляторов и продолжит в 2022-м создавать собственные инновационные продукты, в том числе в области искусственного интеллекта. Например, скоро будут запущены робот Алина и робот Печкин, которые уже запатентованы и в ближайшее время войдут в Банк технологий . Чем они будут заниматься и каковы преимущества их внедрения, «Москабельмет» совсем скоро расскажет в своих новостях.

В январе состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и мэра города Москвы Сергея Собянина. Она была посвящена социально-экономическому развитию столицы. Встречу осветили многие центральные СМИ. Телеканал «Россия 1» в своем репортаже обратил внимание на достижения ГК «Москабельмет»: объем продукции, выпущенной нами в период 2019–2021 годов, озвучен как показатель значительного роста промышленного производства Москвы. Это еще раз доказывает, что «Москабельмет» — важная и неотъемлемая часть столичной промышленности и самого города, а наши планы напрямую коррелируют с поставленными перед городом задачами.