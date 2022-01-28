У Кубанского госуниверситета появится новое общежитие

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания, рассчитанного на проживание 500 студентов КубГУ, в Комсомольском микрорайоне Краснодара. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Планируется, что контроль за строительством будет осуществлять публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Кубанский государственный университет был основан в Краснодаре 5 (19) сентября 1920 года как Институт народного образования. Сегодня, спустя 100 с лишним лет, это один из крупнейших и старейших вузов юга России.

Проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы, запланировано строительство для нужд университета нового общежития на 500 мест. Здание разместится на улице Сормовской, рядом с двухэтажным корпусом факультета педагогики, психологии и коммуникативистики КубГУ.

В общежитии будет три блока, связанных пешеходными переходами, два жилых шестнадцатиэтажных и четырехэтажный административно-бытовой блок. Основную площадь первых двух блоков займут жилые комнаты, кухни, кабинеты для учебных занятий. В административно-бытовом блоке запроектированы буфет, конференц- и актовый залы, медицинский пункт и другие помещения.

Территорию общежития огородят и благоустроят за счет озеленения и установки малых архитектурных форм. Здесь предусмотрены автостоянка, детско-спортивная и хозяйственная зоны.

Генпроектировщик объекта – ООО «Территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект».

Фото: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»