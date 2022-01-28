СИБУР и Минэнерго России заключили соглашения о модернизации действующих и создании новых мощностей «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «ЗапСибНефтехима». В рамках указанных соглашений компания реализует комплекс проектов, направленных на расширение производства востребованных отечественным потребителем материалов. В том числе, предполагается запуск производства продуктов мало- и среднетоннажной химии, которые пока не имеют отечественных аналогов.

Вместе с подписанием соглашений СИБУР принял на себя обязательства в период 2022-2027 годов инвестировать в развитие производственной площадки в Тобольске не менее 110 млрд рублей, в предприятия на территории Татарстана – не менее 285 млрд рублей. При этом предварительная оценка общей стоимости всего пула проектов, рассматриваемых к реализации в рамках инвестоглашений, превышает 560 млрд рублей.

Нефтегазохимия – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Обновление и расширение мощностей ключевых предприятий нефтегазохимического комплекса России окажет положительное на развитие позиций страны на международных рынках, будет способствовать импортозамещению нефтегазохимической продукции на внутреннем рынке страны, а также способствовать росту несырьевого неэнергетического экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперации и экспорт».

Механизм инвестиционных соглашений позволяет снизить зависимость экономической эффективности проектов развития отрасли от вида перерабатываемого углеводородного сырья. Использование широкого спектра инструментов для привлечения новых инвестиций - часть обновленного Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, принятого правительством страны. Предполагается, что его выполнение позволит нарастить производство нефтегазохимического сырья к 2030 году в полтора раза до 66,2 млн тонн, а долю его переработки в продукцию с добавленной стоимость повысить с 29,8% до 46,5%. При этом стимулирование отрасли начинает формировать комплексный эффект для экономики России уже на стадии реализации проектов – от роста производства до создания новых рабочих мест и развития смежных отраслей.