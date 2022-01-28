Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совместное совещание по вопросам ускоренного развития Сибири с профильными ведомствами и комиссией Генерального совета партии «Единая Россия».

Как сообщила в ходе совещания Виктория Абрамченко, Правительством проведена работа по подбору якорных инвестиционных проектов, которые позволят существенно нарастить социально-экономические показатели макрорегиона.

Вице-премьер – куратор СФО в Правительстве отметила, что Сибирский округ имеет высокий потенциал развития. В частности, здесь сосредоточено подавляющее большинство запасов цветных и редкоземельных металлов, на которые будет долгосрочный спрос в условиях сырьевого суперцикла и перехода к энергоэффективной экономике, а также 80% общероссийских запасов угля. При этом по мере мирового сокращения потребления угля накопленный кадровый и инфраструктурный потенциал необходимо будет переориентировать на другие отрасли. Данная работа уже ведётся в отношении Кемеровской области – Кузбасса. Кроме того, отмечен высокий транспортный потенциал и перспективы отраслей для внутреннего спроса в сфере сельского хозяйства и туризма.

«Мы создаём новую стратегию развития макрорегиона, которая позволит реализовать потенциал и запустить новые проекты, основываясь на кластерном подходе. И решить ключевую задачу – повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири», – сказала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер сообщила, что экспертная группа уже проанализировала перспективные инвестиционные проекты, где будет долгосрочный спрос на кадры, конкурентные заработные платы и экономический рост.

«В стратегию развития Сибири предлагаем включить восемь индустриальных кластеров. Это “Лес, лесохимия и лесопереработка”, “Переработка алюминия”, “Цветные и редкоземельные металлы”, “Драгоценные металлы”, “Туризм”, “Сельское хозяйство и пищевая промышленность”, “Нефть и газ” и “Уголь”. Вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности проекты позволят создать более 450 тыс. рабочих мест к 2030 году, привлечь более 9 трлн рублей», – сказала вице-премьер.

В первую очередь, этому будут способствовать действующие механизмы стимулирования инвестиционной активности. Это преференциальные режимы (ОЭЗ и ТОСЭР), инфраструктурные бюджетные кредиты, а также проекты, которые получают инфраструктурную поддержку за счёт высвобожденных у регионов средств после реструктуризации бюджетных кредитов. Реализация этих проектов позволит привлечь 2,5 трлн рублей инвестиций, создать 186,6 тыс. рабочих мест.

Запуск крупнейших кластеров – по добыче полезных ископаемых, переработке алюминия, лесопереработке, туризму и сельскому хозяйству позволит к 2030 году привлечь 4,81 трлн инвестиций и создать 271,4 тыс. рабочих мест.