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Системный оператор Швеции планирует инвестировать € 812 млн в развитие инфраструктуры национальной передающей сети

Системный оператор Швеции планирует инвестировать € 812 млн в развитие инфраструктуры национальной передающей сети

1 февраля 2022, 17:40
Рубрика: За рубежом
Метки: ШВЕЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Шведский системный оператор Svenska kraftnät подал запрос в правительство Швеции на выделение инвестиций в размере €812 млн для реализации проектов строительства электросетевой инфраструктуры. Компания намерена увеличить пропускную способность передающей электрической сети в регионе Норрланд (Norrland), где ожидается увеличение запросов на подключение к электрическим сетям до 5000 МВт нагрузки потребления, рост которой обусловлен развитием промышленного сектора, и до 4000 МВт мощности генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В рамках проекта усиления электросетевой инфраструктуры на побережье Норрланда Svenska kraftnät планирует построить воздушные линии электропередачи:

  • ВЛ 400 кВ Летси – Свартбин (Letsi – Svartbyn);
  • ВЛ 400 кВ Хёгнаас – Сторноррфорс (Högnäs – Stornorrfors);
  • ВЛ 400 кВ Свартбин – Кеминмаа (Svartbyn – Keminmaa).

Кроме того, планируется построить 3 трансформаторных подстанции (ПС): ПС 400 кВ Хёгнаас 2 (Högnäs), ПС 400 кВ Хертсон (Hertsön) и ПС 400 кВ Сварбин 2 (Svartbyn), а также ВЛ 400 кВ между ПС Сварбин и ПС Хертсон и ПС Хёгнаас и ПС Хёгнаас 2.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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