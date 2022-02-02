В России растет число городов, участвующих в реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ключевая цель ИТС — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах.

«В прошлом году мы внедрили интеллектуальные транспортные системы в 24 субъектах, а в 2022 году число регионов-участников этой программы увеличилось до 42. По сути, мы создаем уникальные для каждого города системы обеспечения и контроля безопасности дорожного движения. ИТС автоматически подстраивается под город и его жителей, водителей и пешеходов, ориентируется на ритм города в зависимости от погодных условий и времени суток. Нивелирующая человеческий фактор и риск ошибок, ИТС при этом максимально человекоориентирована, а ее главная задача — сделать жизнь в городах максимально комфортной и безопасной», — сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры ― в силу возрастающего трафика, увеличения транспортных потоков потребовались эффективные решения, позволяющие обеспечить безопасность и комфорт всех участников движения в городской среде.

«За прошедший год нами проведена большая работа: в 24 российских регионах благодаря федеральной поддержке было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением с которыми интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 «умных» светофоров, 115 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 70 «умных» остановок, 45 метеостанций. В 2021 году на реализацию данных мероприятий 24 субъектам направлено 3,75 млрд рублей, средства выделены из федерального бюджета», — обозначил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В Архангельске «умную систему» внедряют на ключевых городских магистралях. Предполагается, что она позволит создавать «зеленую волну», регулировать транспортные потоки и разгрузить наиболее загруженные перекрестки.

Так, в 2020 году на базе «Архтелецентра» был создан центр управлением ИТС. К 2021 проделана оцифровка дорожных карт, производился монтаж и установка датчиков, камер видеонаблюдения, а также специального оборудования для единой платформы управления. Завершены работы по оборудованию датчиками семи значимых перекрестков. Введены в эксплуатацию две современные метеостанции.

Систему уже протестировали на трех перекрестках областного центра. По данным регионального Минтранса, их пропускная способность увеличилась более чем на 25 %.

В Красноярске в рамках второго этапа внедрения ИТС установлен 481 датчик движения автотранспорта. Данные собирают специалисты Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска. Полученная информация помогает более точно настраивать светофоры, а также размещать новые пешеходные переходы в местах, удобных для горожан.

Также в 2021 году в Красноярске заработала система погодного мониторинга: подключено 15 автоматических дорожных метеостанций. Они определяют температуру воздуха, направление, скорость и порывы ветра, атмосферное давление, тип и интенсивность осадков, уровень оптической видимости и даже степень промерзания дорожного покрытия.

Помимо этого, в этом году на дороги Красноярска выйдет мобильный комплекс мониторинга «Иней – М». Оборудование позволит оперативно контролировать состояние поверхности дорожного полотна и высококачественно содержать его зимой.

С 2022 года в Удмуртской Республике внедрение ИТС начнется с запуска открытой регионально-навигационной информационной системы. Ее задача ― контроль движения общественного пассажирского транспорта. Необходимое оборудование уже закуплено.

Благодаря такой системе жители смогут отслеживать необходимый им транспорт на всей территории Удмуртии ― сюда будут включены все межмуниципальные и муниципальные маршруты, поэтому передвижение общественного транспорта будет отображаться в онлайн-режиме.

В Кирове одним из первых направлений ИТС станет модернизация светофоров, которые выработали свой ресурс: в них заменят контроллеры. Планируется обновить более 50 электронных регулировщиков. Их также оборудуют детекторами для анализа интенсивности транспортных потоков, чтобы обеспечить оптимальный режим пересечения перекрестков.

На въездах в областную столицу установят 4 информационных табло, где будут размещаться данные о погодных условиях, скоростном режиме, ситуации на дорогах, чтобы водители могли выбрать оптимальный маршрут в объезд пробок.

Экологические датчики в разных районах города позволят контролирующим организациям оперативно получать информацию о степени загрязненности воздуха. Кроме того, в Кирове установят 378 камер телеобзора на перекрестках.

Запланировано и создание центра управления дорожным движением в Кирове, а в дальнейшем ― в Кировской городской агломерации, которая будет включать в себя областную столицу, Кирово-Чепецк и Слободской.

Всего в 2022 году на реализацию мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в российских регионах предусмотрено 7,35 млрд рублей. Соглашения о предоставлении трансфертов заключены со всеми 42 субъектами.