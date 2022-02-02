В январе «Москабельмет» получил два свидетельства государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности. Речь идет о новых разработках, в которых возможности искусственного интеллекта позволяют автоматизировать трудоемкую и рутинную работу при работе с электронной почтой и тендерными площадками, а следовательно, повысить скорость обработки информации и ответа на запросы клиентов.

Роботы Печкин и Алина — это компьютерные программы, использование которых делает реакцию на поток запросов, идущих от заказчиков по разным каналам, максимально быстрой и точной.

Печкин — обработчик почты

Робот обеспечивает непрерывную аналитику входящей электронной корреспонденции, наиболее важной из которой являются обращения клиентов с просьбой рассчитать стоимость и сроки поставки продукции. Функционал Печкина позволяет не только отличать такие запросы от рассылок, спама и информационного мусора и читать их, но и обрабатывать:

находить сведения, существенные с точки зрения заказа: номенклатуру, объем, наименование контрагента и т. д.;

догадываться, что нужно клиенту, даже по нечетким формулировкам;

собирать необходимую информацию в структурированный массив данных и передавать в информационную систему управления предприятием;

автоматически создавать все необходимые документы в информационной системе управления предприятием: событие, заказ клиента, расчет стоимости и маржинального дохода, ориентировочных сроков исполнения;

автоматически запускать процесс согласования заказа;

при необходимости формировать автоматический ответ на запрос клиента.

В отличие от стандартных роботов, анализирующих электронную корреспонденцию, Печкин имеет ряд особенностей. Например, чувствительность к маркировке продукции (составу и порядку символов), а также «всеядность» по отношению к обрабатываемой информации: запрос клиента может быть сформирован в любом виде, в произвольной форме и иметь текстовый, табличный или графический формат. Также важно, что Печкин способен самостоятельно производить подбор аналога из номенклатуры «Завода Москабель» в случае отсутствия продукта, запрашиваемого заказчиком.

Алина — специалист по тендерам

Робот Алина создан для работы с тендерными площадками: пролистывает их на предмет наличия в размещенных лотах продукции завода, находит и структурирует данные заказчика, адреса поставки, сроков проведения тендера и начальной максимальной цены иных параметров, независимо от того, в каком формате представлена тендерная документация. Также Алина в автоматическом режиме создает соответствующие документы в информационной системе управления предприятием и запускает процесс согласования, чтобы менеджерам осталось только принять решение об участии в тендере.

Новые роботы — это результат кропотливой работы, которая велась весь прошедший год. Это собственные разработки ГК «Москабельмет», в основе которых лежат идеи команды Департамента информационных технологий ГК «Москабельмет. Роботы Печкин и Алина — еще один важный вклад в процесс эффективной автоматизации и цифровизации современного кабельного предприятия, которым является ГК «Москабельмет».