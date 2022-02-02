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В ПАО "Россети" завершена аттестация подвесных стеклянных изоляторов производства АО "ЮМЭК"

В рамках работ по аттестации продукции предприятий, входящих в ПО «ФОРЭНЕРГО», успешно завершена аттестация очередной группы серийно выпускаемых подвесных изоляторов производства АО «ЮМЭК» (город Южноуральск, Челябинская область).

Продукция завода «ЮМЭК» в полном объёме соответствует требованиям нормативных документов. Изделия рекомендованы для применения на электросетевых объектах всех ДЗО ПАО «Россети».

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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