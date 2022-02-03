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Удлинительные провода термопары типа J и типа K

Удлинительные провода термопары типа J и типа K

3 февраля 2022, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: AutomationDirect
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Компания AutomationDirect добавила ещё несколько вариантов проводов к своему широкому ассортименту термопарных удлинительных проводов типа J и типа K, поставляемых в виде отрезков требуемой длины. Удлинительные провода термопар помогают поддерживать целостность сигнала, когда необходимо, чтобы сигналы термопары проходили большие расстояния до рабочих приборов или плат ввода контроллеров.

Новые соединительные провода термопар размером 20AWG и 16AWG с двумя жилами в экранированном или неэкранированном исполнении, с наружной оболочкой из ПВХ и изоляцией из фторполимера FEP Teflon, наложенных методом экструзии, предлагаются с цветовой маркировкой в соответствии со  стандартом ASTM/ANSI. Они сертифицированы на соответствие UL PLTC и разрешены к применению в опасных зонах класса I.

Стоимость производимого в США нового удлинительного провода термопары начинается с 0,29 доллара США, его можно заказать отрезанным по длине с шагом 1 фут (~0,3 м) при минимуме 20 футов (~6 м). Также компания предлагает многопарный удлинительный кабель термопары для подключения к нескольким датчикам температуры с использованием только одного кабеля.

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Источник: RusCable.Ru

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