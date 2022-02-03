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"Россети Ленэнерго" планируют в 2,5 раза расширить собственную сеть зарядных станций для электротранспорта к 2025 году

Россети Ленэнерго планируют в 2,5 раза расширить собственную сеть зарядных станций для электротранспорта к 2025 году

3 февраля 2022, 09:33
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» планируют увеличить количество собственных зарядных станций для электротранспорта. Об этом сообщила директор по развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Ленэнерго» Марина Дзюбанова в ходе тематического вебинара на площадке газеты «Энергетика и промышленность России».

Основной повесткой мероприятия стало обсуждение с участниками рынка перспектив развития электрического автомобильного транспорта в России и вопросы реализации пилотных проектов по развертыванию зарядной инфраструктуры в регионах.

«Наша компания - лидер на территории России по количеству зарядных станций быстрого типа. Мы занимаем важную долю рынка в Петербурге и Ленобласти, участвуем в федеральных и региональных программах развития электротранспорта и инфраструктуры для него. Сегодня совместно с правительствами Петербурга и Ленобласти компания приступила к реализации крупных проектов в сфере электрического общественного и водного транспорта. Также в «Россети Ленэнерго» утверждена собственная программа развития зарядной инфраструктуры. К 2025 году мы планируем увеличить количество наших зарядных станций в 2-2,5 раза и удержать долю рынка на уровне не менее 50 % «быстрых» ЭЗС», - отметила Марина Дзюбанова.

Количество обращений в «Россети Ленэнерго» от потенциальных клиентов неуклонно растёт, т.к. компания предоставляет услугу «под ключ»: от технологического присоединения до последующего технического обслуживания зарядных станций клиента.

В соответствии с собственной программой «Россети Ленэнерго» до конца 2025 года на территории Петербурга планируется установить 80 новых зарядных станций.

Кроме того, в рамках реализации Региональной программы развития зарядной инфраструктуры на период до 2023 года, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга, 20 ЭЗС будут установлены уже в этом году.

В Ленинградской области установка новых электрозаправочных станций будет происходить в рамках пилотного эксперимента Правительства Российской Федерации по созданию инфраструктуры для электротранспорта, предусмотренного распоряжением Правительства РФ от 23.08.2021 № 2290-р. К 2030 году в регионе планируется установить не менее 50 зарядных станций «Россети Ленэнерго». Компанией совместно с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области уже проработаны предварительные места для размещения ЭЗС, определена возможность технологического присоединения к электрическим сетям.

Локациями для размещения новых ЭЗС в городе и области станут территории дилерских центров, АЗС, перехватывающие парковки, парковки торгово-развлекательных центров, парков развлечений, бизнес-центров, автостоянки объектов общественного питания и досуга, а также территории новых жилых комплексов.

В числе перспективных направлений работы «Россети Ленэнерго» по развитию электрозаправочной инфраструктуры в регионах присутствия компании: размещение зарядных станций для пассажирских судов на электродвигателе и общественного наземного электротранспорта (электробусов). Также рассматриваются другие бизнес-направления, например, обслуживание зарядных станций, создание единой интернет-площадки по продаже ЭЗС и аксессуаров.

В «Россети Ленэнерго» ведется подготовка программного комплекса по управлению зарядной инфраструктурой компании. Его тестирование планируется завершить к 1 марта.

Сегодня у компании 53 зарядных станции: 44 - в Петербурге и 9 – в Ленинградской области. Также «Россети Ленэнерго» обслуживают две ЭЗС «Россети электротранспорт», расположенные на автомагистрали М-11 «Нева»: АЗС № 116 и АЗС № 117.

 

Вебинар на тему развития в России зарядной инфраструктуры для электротранспорта - первый из серии онлайн-мероприятий «Настоящее и будущее российского электротранспорта», организованных газетой «Энергетика и промышленность России» в рамках подготовки к выставке «Электротранс» и Мировому энергетическому конгрессу.

В дискуссии также участвовали председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева, представитель Центра компетенций технологического развития Минэнерго РФ Александр Аргасцев, директор по работе со стратегическими партнерами компании «ABB» Давид Меликян и другие участники рынка.

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Источник: Россети Ленэнерго

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