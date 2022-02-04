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Краснознаменский филиал АО "Мособлэнерго" взял на баланс сети СНТ "Росинка-Изумрудная"

Краснознаменский филиал АО Мособлэнерго взял на баланс сети СНТ Росинка-Изумрудная

4 февраля 2022, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Источник: АО "Мособлэнерго"

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Краснознаменский филиал АО «Мособлэнерго» взял на баланс сети СНТ «Росинка-Изумрудная». Садоводческое некоммерческое товарищество насчитывает порядка 50 домов. Ранее постройки были запитаны от абонентских сетей, которые должным образом не обслуживались. Как следствие, периодически происходили технологические нарушения и дома оставались без электроэнергии. Передача электросетевого хозяйства дачного поселка на баланс Краснознаменского филиала позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и поставить сети в план необходимых ремонтов.

Собственники участков СНТ «Росинка-Изумрудная» направили благодарность в адрес Краснознаменского филиала АО «Мособлэнерго» за оперативную работу по передаче абонентских сетей на баланс компании.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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