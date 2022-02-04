Краснознаменский филиал АО «Мособлэнерго» взял на баланс сети СНТ «Росинка-Изумрудная». Садоводческое некоммерческое товарищество насчитывает порядка 50 домов. Ранее постройки были запитаны от абонентских сетей, которые должным образом не обслуживались. Как следствие, периодически происходили технологические нарушения и дома оставались без электроэнергии. Передача электросетевого хозяйства дачного поселка на баланс Краснознаменского филиала позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и поставить сети в план необходимых ремонтов.

Собственники участков СНТ «Росинка-Изумрудная» направили благодарность в адрес Краснознаменского филиала АО «Мособлэнерго» за оперативную работу по передаче абонентских сетей на баланс компании.