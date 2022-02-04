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На Волжской ГЭС началась модернизация маслонаполненных кабелей 220 кВ

На Волжской ГЭС началась модернизация маслонаполненных кабелей 220 кВ

4 февраля 2022, 16:14
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ПКМ, ВОЛЖСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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На Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») началась модернизация пяти маслонаполненных кабелей 220 кВ. Они проложены по территории гидростанции в трубах в земле и по конструкциям в тоннеле. Кабели соединяют трансформаторные блоки (1Т, 2Т, 3Т, 6Т, 7Т) с открытым распределительным устройством (ОРУ) 220 кВ. Замена ведется в соответствии с Производственной программой Волжской ГЭС.

«Существующие кабельные линии общей протяженностью около 13 км введены в эксплуатацию в 1988 году и на настоящий момент выработали свой ресурс. Поэтому их меняют на новые, с применением современных кабельных линий 220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, что повышает надежность и безопасность объекта электропередачи. Работы по замене кабелей входят в перечень наших первоочередных задач», - комментирует директор филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Олег Лытиков.

Завершение работ по модернизации планируется в 2023 г.

В этом году в рамках реализации Программы комплексной модернизации на Волжской ГЭС также запланировано начало работ по комплексной модернизации открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 500 кВ с применением элегазового оборудования комплектного распределительного устройства (КРУЭ).

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.

Фото О. Чеботарева

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Источник: ПАО "РусГидро"

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