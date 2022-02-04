На территории строящегося цеха электролиза меди в АО «КМЭЗ» (г. Кыштым, входит в Группу «Русская медная компания») установлена катодосдирочная машина MESCO (Япония). Это оборудование обладает более высокой скоростью в сравнении с аналогичными агрегатами, а также выгодно отличается усовершенствованной автоматизацией.



Запуск линии катодосдирки, которая оснащена девятью современными роботами, позволит удвоить объемы обработки матриц. Машина будет взвешивать каждый катод, анализировать качество катодных листов, проверять матрицы специальным сканером и подбивать их боковые обрамления.



Оборудование оснащено функцией автоматического пробоотбора катодной меди, а также тремя прессами для придания катодам необходимой формы. Роботизирован даже процесс распечатывания и наклейки этикеток на пакеты с продукцией. В целом машина способна выполнять целый комплекс задач, подчиняясь при этом одному оператору.



Для усовершенствования автоматизации каждой матрице будут присваивать собственные QR-коды. Сканеры, установленные на катодосдирочной машине, будут считывать эти коды и контролировать работу каждой матрицы.



На КМЭЗе рамках техперевооружения производства катодов установлены еще два вида японского оборудования: машина промывки анодных остатков и машина подготовки анодов. Пуско-наладочные работы должны начаться весной 2022 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди строящегося цеха на заводе должен состояться в этом же году.