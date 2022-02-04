 
Инновации (разработки)

На кыштымском заводе РМК установили умную машину для сдирки катодов

На кыштымском заводе РМК установили умную машину для сдирки катодов

4 февраля 2022, 18:00
Рубрика: Инновации
Метки: РМК, МЕДЬ, КМЭЗ
Отрасль: Металлургия 
Источник: up74.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
349

На территории строящегося цеха электролиза меди в АО «КМЭЗ» (г. Кыштым, входит в Группу «Русская медная компания») установлена катодосдирочная машина MESCO (Япония). Это оборудование обладает более высокой скоростью в сравнении с аналогичными агрегатами, а также выгодно отличается усовершенствованной автоматизацией.

Запуск линии катодосдирки, которая оснащена девятью современными роботами, позволит удвоить объемы обработки матриц. Машина будет взвешивать каждый катод, анализировать качество катодных листов, проверять матрицы специальным сканером и подбивать их боковые обрамления.

Оборудование оснащено функцией автоматического пробоотбора катодной меди, а также тремя прессами для придания катодам необходимой формы. Роботизирован даже процесс распечатывания и наклейки этикеток на пакеты с продукцией. В целом машина способна выполнять целый комплекс задач, подчиняясь при этом одному оператору.

Для усовершенствования автоматизации каждой матрице будут присваивать собственные QR-коды. Сканеры, установленные на катодосдирочной машине, будут считывать эти коды и контролировать работу каждой матрицы.

На КМЭЗе рамках техперевооружения производства катодов установлены еще два вида японского оборудования: машина промывки анодных остатков и машина подготовки анодов. Пуско-наладочные работы должны начаться весной 2022 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди строящегося цеха на заводе должен состояться в этом же году.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: up74.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
04.02.2022
"Росэлектроника" запустит производство отечественных LED-светильников с датчиками движения для ЖКХ
Во ВНИИНМ разработали технологию производства уран-силицидного ядерного топлива нового поколения без... 03.02.2022
Во ВНИИНМ разработали технологию производства уран-силицидного ядерного топлива нового поколения без...
Удлинительные провода термопары типа J и типа K 03.02.2022
Удлинительные провода термопары типа J и типа K
Ростех формирует центр компетенций для создания инновационных видов стали 02.02.2022
Ростех формирует центр компетенций для создания инновационных видов стали
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Настоящий кабельщик. Пешков. RusCable Live!
+