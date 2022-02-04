RusCable Insider #255 - Прямой эфир с ККЗ
Чеснок 3.0. 12 вопросов к СКТ Групп и промокод от RusCable на Cabex 2022
4 февраля 2022, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, ТОР НАДЕЖДИНСКАЯ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Экспертная организация ООО «Арго» рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство Центра обработки данных KeyPoint East в Приморском крае. По итогам негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и дата-центр Key Point заключили соглашение о сотрудничестве по созданию в Приморском крае центра обработки данных (ЦОД) уровня надежности Tier III по классификации Uptime Institute. Соответствующий документ был подписан 2 сентября 2021 года на VI Восточном экономическом форуме.
Новый центр станет первым крупным высокотехнологичным объектом по обработке данных на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. С его помощью компании получат доступ к современным цифровым технологиям, что особенно актуально для качественной обработки больших объемов информации с высокой степенью защиты. Планируется, что первый из трех модулей дата-центра будет введен в эксплуатацию в середине 2022 года.
Согласно проекту, который одобрен негосударственной экспертной организацией, коммерческий центр обработки данных будет располагаться в селе Вольно-Надеждинское в границах ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. Здесь будут размещены модули ЦОД, каждый из которых вмещает по 440 стойко-мест со средним энергопотреблением в 5 кВт. Проектируемый дата-центр имеет пять уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 9 мВт.*
Застройщик – ООО «КЕЙ ПОИНТ». Проектная организация – ООО «Свободные технологии инжиниринг».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
Фото: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter