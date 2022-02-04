Экспертная организация ООО «Арго» рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство Центра обработки данных KeyPoint East в Приморском крае. По итогам негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и дата-центр Key Point заключили соглашение о сотрудничестве по созданию в Приморском крае центра обработки данных (ЦОД) уровня надежности Tier III по классификации Uptime Institute. Соответствующий документ был подписан 2 сентября 2021 года на VI Восточном экономическом форуме.

Новый центр станет первым крупным высокотехнологичным объектом по обработке данных на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. С его помощью компании получат доступ к современным цифровым технологиям, что особенно актуально для качественной обработки больших объемов информации с высокой степенью защиты. Планируется, что первый из трех модулей дата-центра будет введен в эксплуатацию в середине 2022 года.

Согласно проекту, который одобрен негосударственной экспертной организацией, коммерческий центр обработки данных будет располагаться в селе Вольно-Надеждинское в границах ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. Здесь будут размещены модули ЦОД, каждый из которых вмещает по 440 стойко-мест со средним энергопотреблением в 5 кВт. Проектируемый дата-центр имеет пять уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 9 мВт.*

Застройщик – ООО «КЕЙ ПОИНТ». Проектная организация – ООО «Свободные технологии инжиниринг».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики