 
Инвестиции (проекты)

В Перми появится еще одна сеть электрозаправок

В Перми появится еще одна сеть электрозаправок

4 февраля 2022, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, НОВОМЕТ
Отрасль: Электротехника Транспорт 
Источник: Коммерсантъ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
208

АО «Новомет-Пермь» запустило в Перми зарядную станцию для электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Станция размещается на шоссе Космонавтов, 395. Ее мощность составляет 50 кВт. Станция оснащена штатными заправочными кабелями и способна заряжать два электромобиля одновременно. Сейчас ЭЗС работает бесплатно, в тестовом режиме.

По словам генерального директора «Новомет-Пермь» Максима Перельмана, планируется, что в дальнейшем компания создаст создание сеть электрозарядок на территории Перми и Пермского края. Также в настоящий момент тестируется мобильное приложение, с помощью которого можно будет видеть статус работы станции, найти ближайшие ЭЗС, проложить к ним маршрут и забронировать время «зарядки».

Группа компаний «Новомет» производит оборудование для нефтедобычи, а также занимается разработкой инновационных технологий для нефтедобычи и «зеленой энергетики». Выручка АО «Новомет-Пермь» в 2020 году составила 15, млрд руб., чистая прибыль — 503,6 млн руб.

Запустить сеть электрозарядных станций в Перми планирует еще одна компания — ООО «АЙТИ-М». Сеть будет объединять 8 станций. Предполагается, что объекты будут построены в 2023 году. Объем инвестиций в проект составит 134 млн руб. В конце прошлого года ему был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП).

Также ранее сообщалось, что в здании бывшего автосалона Nissan на шоссе Космонавтов, 427, откроется первый салон электромобилей EL-CAR. В наличии будет представлено около 20 электрокаров, среди них — модели Tesla, Nissan Leaf, Audi e-tron, Mazda MX-30.

Фото: «Новомет-Пермь»

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Коммерсантъ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
При создании межвузовского кампуса в Хабаровске задействуют механизмы развития Дальнего Востока 04.02.2022
При создании межвузовского кампуса в Хабаровске задействуют механизмы развития Дальнего Востока
Внуково оснастят новым навигационным оборудованием 04.02.2022
Внуково оснастят новым навигационным оборудованием
Первый на Дальнем Востоке высокотехнологичный дата-центр создается в ТОР 04.02.2022
Первый на Дальнем Востоке высокотехнологичный дата-центр создается в ТОР "Надеждинская"
В Ингушетии начата работа по формированию кластерного подхода управления экономикой 04.02.2022
В Ингушетии начата работа по формированию кластерного подхода управления экономикой
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Настоящий кабельщик. Пешков. RusCable Live!
+