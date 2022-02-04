В Перми появится еще одна сеть электрозаправок

АО «Новомет-Пермь» запустило в Перми зарядную станцию для электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Станция размещается на шоссе Космонавтов, 395. Ее мощность составляет 50 кВт. Станция оснащена штатными заправочными кабелями и способна заряжать два электромобиля одновременно. Сейчас ЭЗС работает бесплатно, в тестовом режиме.

По словам генерального директора «Новомет-Пермь» Максима Перельмана, планируется, что в дальнейшем компания создаст создание сеть электрозарядок на территории Перми и Пермского края. Также в настоящий момент тестируется мобильное приложение, с помощью которого можно будет видеть статус работы станции, найти ближайшие ЭЗС, проложить к ним маршрут и забронировать время «зарядки».

Группа компаний «Новомет» производит оборудование для нефтедобычи, а также занимается разработкой инновационных технологий для нефтедобычи и «зеленой энергетики». Выручка АО «Новомет-Пермь» в 2020 году составила 15, млрд руб., чистая прибыль — 503,6 млн руб.

Запустить сеть электрозарядных станций в Перми планирует еще одна компания — ООО «АЙТИ-М». Сеть будет объединять 8 станций. Предполагается, что объекты будут построены в 2023 году. Объем инвестиций в проект составит 134 млн руб. В конце прошлого года ему был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП).

Также ранее сообщалось, что в здании бывшего автосалона Nissan на шоссе Космонавтов, 427, откроется первый салон электромобилей EL-CAR. В наличии будет представлено около 20 электрокаров, среди них — модели Tesla, Nissan Leaf, Audi e-tron, Mazda MX-30.

Фото: «Новомет-Пермь»