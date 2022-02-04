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18 образовательных учреждений Югры сменили энергоподрядчика

18 образовательных учреждений Югры сменили энергоподрядчика

4 февраля 2022, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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В ХМАО-Югре детские сады, школы и учреждение дополнительного образования передали обслуживание своего энергооборудования на аутсорсинг «Россети Тюмень». Энергокомпания будет отвечать за надежность внутренних систем электроснабжения образовательных учреждений города Урай, в которых обучается почти 8 тысяч детей и работает более 700 педагогов.

В конце 2021 – начале 2022 года «Россети Тюмень» заключили 12 договоров на техническое обслуживание с 18 школьными, дошкольными учреждениями и Центром молодежи и дополнительного образования. Энергетики взяли на себя обязательства по организации планово-предупредительных работ, а также ремонту электрических сетей и оборудования. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для детей, компания уже завершила аудит внутреннего электросетевого хозяйства. Так, специалисты провели осмотры энергоприборов в помещениях с повышенной влажностью, проверили электрические шкафы, а также целостность заземления оборудования.

Как отметила исполняющая обязанности начальника Управления образования и молодежной политики администрации города Урай Ирина Грунина, взаимодействие с «Россети Тюмень» стало верным решением.

«Ожидаем, что системообразующая энергокомпания с высокими стандартами обеспечит безусловную надежность энергоснабжения наших учебных заведений», - добавила Ирина Грунина.

Теперь «Россети Тюмень» обслуживают почти все образовательные учреждения города Урай. Помимо техобслуживания электрических сетей в энергокомпании предусмотрен целый комплекс мер для профилактики и предупреждения детского электротравматизма – проводятся уроки, встречи и конкурсы, в рамках которых энергетики напоминают учащимся основные правила безопасности.

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Источник: Россети Тюмень

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