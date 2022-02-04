 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Группа компаний "Изолятор" консолидирует деятельность всех предприятий под единым брендом

Группа компаний Изолятор консолидирует деятельность всех предприятий под единым брендом

4 февраля 2022, 17:10
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИЗОЛЯТОР
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Группа компаний «Изолятор» объявляет о старте репозиционирования бренда «Изолятор» на рынке электроэнергетического оборудования.

Цель репозиционирования — консолидация направлений деятельности всех предприятий Группы под единым брендом, отражающим качественное расширение продуктовой линейки, исторический опыт, инновационный характер и международный статус компании.

Компании «Изолятор» является ведущим научно-техническим партнером Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ (РНК СИГРЭ). На базе Производственного комплекса «Изолятор» создан и функционирует Национальный исследовательский комитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Бренд «Изолятор» сегодня хорошо известен не только в России, но и во многих странах мира. Компания занимает лидирующие позиции в сфере производства высоковольтного изоляционного оборудования на глобальном уровне.

Инновационные технологии и проактивные научные раз­работки — это то, что серьезно повышает ценность любой компании на глобальном рынке. Многолетняя успешная работа компании «Изолятор» в деятельности ведущих мировых научно-исследовательских организациях привела к тому, что сегодня Россия является одной из лидирующих стран в вопросе созда­ния и производства высоковольтного изоляционного оборудования и выступает на равных с мировыми лидерами отрасли.

Более чем вековой опыт компании «Изолятор» станет мощной опорой для создания единой сильной марки, способной иметь свой вес на российском и международном энергетическом рынке.

Группа компаний «Изолятор» – международная мультипродуктовая промышленная группа компаний с широким спектром возможностей, включая производство электротехнической продукции, научно-техническую и образовательную деятельность, а также полное сопровождение инженерно-технических проектов.

В Группу компаний «Изолятор» входят: производственный комплекс «Изолятор» по выпуску высоковольтных вводов на напряжение 20-1150 кВ, завод кабельной арматуры «Изолятор-АКС» на классы напряжения 110-220 кВ, собственный научно-технический центр, сервисный центр «СВН-Сервис», испытательный центр высоковольтного электрооборудования «Изолятор», корпоративный университет «Изолятор», а также Представительство в Республике Узбекистан.

Компанией «Изолятор» совместно с индийской компанией Mehru Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd. создано совместное предприятие «Мassa-Izolyator-Mehru» (MIM) по производству на территории Индии высоковольтных вводов высокого напряжения с современной RIP-изоляцией. Уже сегодня продукция совместного предприятия поставляется на энергообъекты Индии и страны Азиатского региона.

За более чем 125-летнюю историю существования компанией «Изолятор» выпущено более 620 тысяч высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в 30 странах мира.

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Источник: РНК СИГРЭ

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