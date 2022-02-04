Группа компаний «Изолятор» объявляет о старте репозиционирования бренда «Изолятор» на рынке электроэнергетического оборудования.

Цель репозиционирования — консолидация направлений деятельности всех предприятий Группы под единым брендом, отражающим качественное расширение продуктовой линейки, исторический опыт, инновационный характер и международный статус компании.

Компании «Изолятор» является ведущим научно-техническим партнером Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ (РНК СИГРЭ). На базе Производственного комплекса «Изолятор» создан и функционирует Национальный исследовательский комитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Бренд «Изолятор» сегодня хорошо известен не только в России, но и во многих странах мира. Компания занимает лидирующие позиции в сфере производства высоковольтного изоляционного оборудования на глобальном уровне.

Инновационные технологии и проактивные научные раз­работки — это то, что серьезно повышает ценность любой компании на глобальном рынке. Многолетняя успешная работа компании «Изолятор» в деятельности ведущих мировых научно-исследовательских организациях привела к тому, что сегодня Россия является одной из лидирующих стран в вопросе созда­ния и производства высоковольтного изоляционного оборудования и выступает на равных с мировыми лидерами отрасли.

Более чем вековой опыт компании «Изолятор» станет мощной опорой для создания единой сильной марки, способной иметь свой вес на российском и международном энергетическом рынке.

Группа компаний «Изолятор» – международная мультипродуктовая промышленная группа компаний с широким спектром возможностей, включая производство электротехнической продукции, научно-техническую и образовательную деятельность, а также полное сопровождение инженерно-технических проектов.

В Группу компаний «Изолятор» входят: производственный комплекс «Изолятор» по выпуску высоковольтных вводов на напряжение 20-1150 кВ, завод кабельной арматуры «Изолятор-АКС» на классы напряжения 110-220 кВ, собственный научно-технический центр, сервисный центр «СВН-Сервис», испытательный центр высоковольтного электрооборудования «Изолятор», корпоративный университет «Изолятор», а также Представительство в Республике Узбекистан.

Компанией «Изолятор» совместно с индийской компанией Mehru Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd. создано совместное предприятие «Мassa-Izolyator-Mehru» (MIM) по производству на территории Индии высоковольтных вводов высокого напряжения с современной RIP-изоляцией. Уже сегодня продукция совместного предприятия поставляется на энергообъекты Индии и страны Азиатского региона.

За более чем 125-летнюю историю существования компанией «Изолятор» выпущено более 620 тысяч высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в 30 странах мира.