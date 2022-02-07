Из суммы контракта в 2,5 млрд рублей подрядчику выдан аванс в размере 751 млн рублей.

Линия электропередачи, идущая более 25 километров через заповедные леса и пещерные комплексы от севастопольского Орлиновского лесничества до ялтинского Оползневого, уже законтрактована и за неё выплачен аванс – несмотря на заверения городских властей и лично губернатора Михаила Развожаева о том, что подобный проект не согласован и даже не рассматривался.

О том, что Крыму грозит вырубка до миллиона деревьев, стало известно в конце декабря прошлого года. Тогда на сайте Минстроя появилось выданное АО «Крымэнерго» разрешение за номером 91-000-3079-2021МС от 10.11.2021, а сам проект уже получил одобрение главгосэкспертизы и Росприроднадзора.

С учётом того, что вокруг ЛЭП должна идти зона безопасности, где исключается любая растительность, реализация фактически предполагает создание гигантской просеки шириной в десятки метров и протяженностью в 25,729 км.

Уже в мае 2021 года севастопольские спортсмены, проводя этап Кубка России по альпинизму, услышали от обеспокоенных лесников о том, что прямо в заповедных лесах идут проектно-изыскательские работы по прокладке ЛЭП от Севастополя до Алупки.

Из официального ответа Севприроднадзора на запрос ForPost следовало, что проект на рассмотрение ведомства не поступал, и никаких одобрений по нему не выдавалось. Минприроды РФ сообщило о том, что в АО «Крымэнерго» была направлена рекомендация пересмотреть проект.

Министерство строительства РФ, куда ForPost обратился с просьбой уточнить обстоятельства согласования странного проекта, на официальный запрос не ответило.

Впрочем, пока происходит «бюрократический футбол», дело ЛЭП продолжает жить: на сайте госзакупок появилось извещение о закупке у единственного поставщика услуг стройнадзора по другому контракту, уже заключенному с целью строительства указанной линии электропередачи.

Общая стоимость контракта составляет 2 504 340 390,20 рублей, из которых подрядчик – акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы» (АО «ЦИУС ЕЭС») – получил аванс 751 302 117 рублей. Срок ввода объектов в эксплуатацию по контракту – не позднее 31 декабря 2022 года.

Примечательно, что в подписанном 13 декабря 2021 года документе среди прочих работ указана вырубка деревьев и просек на территории Орлиновского, Терновского, Чернореченского и Мекензиевского лесничеств, а также в других местах.

Также строительство ЛЭП предусматривает изъятие некоторых земельных участков. На эти цели зарезервировано порядка 42 млн рублей.

С учетом того, что реализация проекта ЛЭП, который власти Севастополя не согласовывали, дошла до стадии выплаты аванса в сотни миллионов рублей и запланированного изъятия земельных участков, ForPost повторно обратился с официальным запросом в правительство региона.

Николай Сведски, ForPost