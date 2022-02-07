Высоковольтное импортозамещение 2
7 февраля 2022, 11:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
9 февраля на онлайн-платформе Главгосэкспертизы России пройдет вебинар «Порядок проведения государственной экспертизы с учетом изменений в градостроительном законодательстве РФ». Все желающие могут принять в нем участие бесплатно.
Ежемесячно Главгосэкспертиза России проводит бесплатные учебные вебинары. В рамках очередного из них эксперты расскажут о ключевых поправках, внесенных за прошедший месяц в законодательство о градостроительной деятельности. В частности, лекторы разъяснят слушателям новые правила аттестации экспертов на право подготовки заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Завершит мероприятие традиционный блок вопросов и ответов.
К участию в вебинаре приглашаются все участники инвестиционно-строительного процесса, в том числе экспертные организации, застройщики (технические заказчики), а также представители организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания.
Вебинар пройдёт 9 февраля с 10:00 до 11:00 МСК. Просим заранее зарегистрироваться для участия в мероприятии.
В течение одного дня после окончания вебинара всем зарегистрированным его участникам будет отправлена запись этого мероприятия. На канале YouTube запись появится через месяц после проведения вебинара.
С видеоматериалами предыдущих вебинаров можно ознакомиться на официальном YouTube-канале Главгосэкспертизы России.
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