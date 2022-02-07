Швейцарский стартап Transmutex собирается создать прототип атомной электростанции (АЭС), которая в качестве сырья будет использовать торий вместо урана. Проект, получивший название TMX-START, будет реализован в ближайшие 10 лет, следует из сообщения компании.

Основой для проекта станут идеи итальянского исследователя Карло Руббиа, нобелевского лауреата и обладателя премии «Глобальная энергия». В 1980-е гг. он предлагал использовать ускоритель протонов для создания источника нейтронов высокой интенсивности, вызывающего трансмутацию тория в изотоп урана U 233, который при своем распаде вырабатывает энергию.

Этот принцип позволит радикально изменить процесс расщепления атомов, лежащий в основе работы ядерных реакторов, в которых урановое топливо подвергается бомбардировке нейтронов: атомы при расщеплении высвобождают энергию и генерируют еще большее количество нейтронов, что в итоге приводит к цепной реакции. Получаемое в результате тепло затем преобразуется в электроэнергию.

В отличие от урана, торий не обладает самоподдерживающейся способностью к делению. Поэтому для остановки ториевого реактора будет достаточно остановить ускоритель протонов, что также обеспечит сравнительно высокую безопасность. Жизненный цикл ториевых радиоактивных отходов будет в тысячу раз короче, чем у урановых (300 лет вместо 300 тыс.), а получаемый из тория изотоп урана U 233 будет малоэффективен в производстве ядерного оружия (в отличие от используемого сегодня U 235).

Преимуществом тория является и его высокая доступность: на тройку стран-лидеров по запасам урана (Австралии, Казахстана и Канады) приходится 52% его глобальных залежей, тогда как в случае тория доля трех ведущих стран (Индии, Бразилии и Австралии) составляет 33%, согласно данным Всемирной ядерной ассоциации.

Для реализации проекта Transmutex уже привлекла 8 млн швейцарских франков (около $8,7 млн), из которых 5 млн составили средства частных американских инвесторов. Строительство прототипа ториевой АЭС стартап оценивает в 1,5 млрд швейцарских франков, сообщало издание SWI.

Доля атомной генерации в Швейцарии в 2020 г. достигла 32,9%, следует из данных Информационной системы по ядерным реакторам МАГАТЭ. В стране действует четыре атомных энергоблока общей установленной мощностью 2 960 мегаватт (МВт). Пятый энергоблок, мощностью 373 МВт, располагавшийся на одноблочной АЭС Мюлеберг в кантоне Берг, был закрыт в 2019 г. после 47 лет эксплуатации.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»