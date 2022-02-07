В пяти регионах Дальнего Востока будет расчищено 10,6 тыс. га просек ЛЭП. В результате будет снижен риск возникновения аварийных ситуаций и распространения лесных пожаров, тем самым повысится надежность электроснабжения потребителей Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия).

Данные работы на ЛЭП идут круглогодично. К ряду труднодоступных участков перебазирование техники проходит по заболоченным территориям и поймам рек, поэтому чистка просек на них ведется в зимнее время, когда промерзает почва.

Работы запланированы на трассах 163 линий электропередачи различных классов напряжения, имеющих ключевое значение для энергоснабжения Востока России. Среди них ЛЭП, участвующие в выдаче мощности ГЭС Амурской области, Райчихинской и Приморской ГРЭС; питающие крупные города – Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Биробиджан; обеспечивающие транзит электроэнергии вдоль БАМа и тяговым подстанциям Трансиба.

Самый большой объем работ – более 700 га предстоит выполнить при расчистке просеки системообразующей линии 500 кВ «Приморская ГРЭС – Хехцир-2». Она обеспечивает переток электроэнергии между Хабаровской и Приморской энергосистемами. Значительная расчистка предстоит и на трассах линий электропередачи, участвующих в электроснабжении нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» в Якутии и Приморье.