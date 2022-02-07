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Россети Сибирь снижают потери электроэнергии по своим сетям

Россети Сибирь снижают потери электроэнергии по своим сетям

7 февраля 2022, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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В 2021 году компания «Россети Сибирь» отметила снижение потерь в электрических сетях до 7,51%. В абсолютной величине экономия превысила 85,5 млн киловатт⋅часов (кВт⋅ч), что сравнимо с годовым энергопотреблением крупного промышленного предприятия.

В денежном эквиваленте экономия составила 199 млн рублей. Такого снижения потерь в сетях Россети Сибирь удалось достичь благодаря профилактике воровства электроэнергии, обновлению сетей и модернизации систем учета.

Сотрудники компании постоянно проводят рейды по выявлению неучтенного потребления, проводят инструментальные проверки приборов учета потребителей, контрольное снятие показаний. Выявление и предотвращение энерговоровства в целом позволило компании за год сэкономить почти 560 млн рублей.

Модернизация систем учета позволяет энергетикам управлять нагрузкой, контролировать параметры сети и мощность, дистанционно передавать данные и ограничивать неплательщиков, а также быстрее находить места повреждений и сокращать перерывы в энергоснабжении.
На снижение потерь повлияли мероприятия по изменению конфигурации сетей, их реконструкции и снижению собственных нужд.

Уровень потерь при передаче электроэнергии – один из основных показателей эффективности электросетевой компании. Сэкономленные от снижения потерь средства энергетики направят на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения предприятий и жителей Сибири и Дальнего Востока.

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Источник: Россети Сибирь

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