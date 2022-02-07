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"Сарансккабель" приступил к серийному производству монтажных кабелей

Сарансккабель приступил к серийному производству монтажных кабелей

7 февраля 2022, 13:59
Рубрика: Компании
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Сарансккабель"

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Новости компании

В рамках реализации проекта по модернизации производственных мощностей и освоению новых видов кабельной продукции на ООО «Сарансккабель» запущено серийное производство монтажных кабелей.

Современный комплекс оборудования позволяет изготавливать монтажные кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины, сшитого полиэтилена, безгалогенной композиции, а так же кабели в огнестойком и холодостойком исполнении.

Широкий ассортимент монтажных кабелей, производства ООО «Сарансккабель» позволяет использовать продукцию в системах безопасности АЭС, пожароопасных и взрывоопасных зонах,  подземных выработках и на открытом воздухе без защиты от солнечного излучения.    

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Источник: ООО "Сарансккабель"

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