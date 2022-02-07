В рамках реализации проекта по модернизации производственных мощностей и освоению новых видов кабельной продукции на ООО «Сарансккабель» запущено серийное производство монтажных кабелей.

Современный комплекс оборудования позволяет изготавливать монтажные кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины, сшитого полиэтилена, безгалогенной композиции, а так же кабели в огнестойком и холодостойком исполнении.

Широкий ассортимент монтажных кабелей, производства ООО «Сарансккабель» позволяет использовать продукцию в системах безопасности АЭС, пожароопасных и взрывоопасных зонах, подземных выработках и на открытом воздухе без защиты от солнечного излучения.