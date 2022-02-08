Европа опробует новые цинк-бромные аккумуляторы

Производитель возобновляемой энергии Acciona Energía в 2022 г. опробует коммерческое использование новой разработки англо-австралийской Gelion на солнечной электростанции мощностью 1,2 мегаватт (МВт) в провинции Наварра на севере Испании, следует из сообщения Gelion. Новация будет заключаться в использовании непроточных цинк-бромных аккумуляторов, которые лишь недавно получили опытное применение.

Будучи альтернативой литий-ионным накопителям, цинк-бромные аккумуляторы используют химическую реакцию между бромом и цинком для получения электрического тока, а для обеспечения его проводимости – раствор бромида цинка. В проточных цинк-бромных аккумуляторах этот раствор имеет жидкую форму, тогда как в непроточных – гелевую. Оба вида цинк-бромных аккумуляторов устойчивы к высоким температурам (до 50 градусов Цельсия) и не требуют специальных противопожарных и охлаждающих систем. При этом полная разрядка не грозит им дальнейшими потерями операционной эффективности.

Однако при использовании проточных аккумуляторов требуются емкости для хранения раствора бромида цинка. Поэтому непроточные аккумуляторы, для которых такие емкости не нужны, отличаются большей компактностью. Другое отличие – в удельной плотности хранения энергии: у проточных аккумуляторов она колеблется от 60 до 85 ватт-часов (Вт*Ч) на килограмм (кг), тогда как у непроточных – составляет около 120 Вт*Ч на кг. Различия касаются и эффективности приема-передачи электроэнергии: из проточных аккумуляторов можно извлечь в среднем 70% хранящейся энергии, тогда как из непроточных – более 80%.

На сегодняшний день единственными поставщиками непроточных цинк-бромных аккумуляторов являются американская компания EOS, созданная в 2008 г., и австралийский стартап Gelion, который был учрежден в 2015 г. профессором Университета Сиднея Томасом Машмайером. В 2016 г. Gelion привлекла инвестиции на $11 млн от британской Armstrong Energy, открыв собственный офис в Соединенном королевстве, а в 2021 г. провела IPO на альтернативной инвестиционной площадке Лондонской фондовой биржи, где торгуются акции молодых растущих компаний.

Партнерство с Armstrong Energy помогло Gelion создать демонстрационную версию аккумулятора под названием Endure, чтобы затем перейти к его коммерческому производству. Важным этапом на этом пути могут стать тестовые испытания аккумулятора, которые начнутся в июле 2022 г. на уже упомянутой солнечной электростанции испанской Acciona Energía.

«Наша технология аккумулирования энергии идеально вписывается в энергетический переход, учитывая стремление мира предотвратить углубление климатического кризиса», – приводит Gelion в своем релизе слова Томаса Машмайера, который сейчас занимает в компании пост главного советника по технологиям.

В случае успешного завершения испытаний аккумуляторы Endure будут использоваться Acciona Energía на постоянной основе.

Хранение энергии – один из наиболее быстрорастущих сегментов мировой энергетики. Мировые инвестиции в разработку и производство аккумуляторов увеличились с $2 млрд в 2016 г. до $7 млрд в 2021 г., следует из данных Международного энергетического агентства. При этом накопители получают все большее распространение в России: «Россети» в декабре 2021 г. ввели в строй 31 систему накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторных батарей

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»