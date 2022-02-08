По результатам обработки поступивших предложений к ФСНБ-2022 на портале ФГИС ЦС Главгосэкспертизой осуществляется подготовка первого пакета дополнений и изменений к новой сметно-нормативной базе. Дополнения и изменения, как ожидается, будут содержать значительное количество новых и актуализированных норм, в том числе разработанных Главгосэкспертизой России.

О формировании новой сметно-нормативной базы в уровне цен 2022 года, а также о других текущих задачах по переходу на ресурсно-индексный метод ценообразования в строительстве участникам отрасли рассказали заместитель начальника Главгосэкспертизы по ценообразованию Сергей Лахаев и заместитель начальника Управления экспертизы сметных нормативов Роман Карпов. Спикеры Главгосэкспертизы приняли участие в «Сибирской строительной неделе» в Новосибирске, а также в работе круглого стола НОСТРОЙ «Проблемы реализации инвестиционно-строительного проекта: аспекты ценообразования, нормирования и новых технологий», который прошел в Екатеринбурге.

Новая редакция сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 30 июня 2022 года. В целом на текущий момент ФСНБ-2022 содержит 118 сборников, включающих 51 601 норму, а также актуальные сметные цены по 24 871 номенклатурной позиции материалов и 1 568 – машин и механизмов.

Формирование ФСНБ-2022 осуществлялось Главгосэкспертизой России во исполнение пункта 2.4 Плана мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли, утвержденного заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным от 10.12.2020 № 11789п-П16.

Главные отличия новой сметно-нормативной базы от ФСНБ-2020 и всех предшествующих редакций – это, прежде всего, новый уровень цен по состоянию на 1 января 2022 года, а также отсутствие в составе базы единичных расценок – ФЕРов.

Кроме того, в рамках формирования ФСБН-2022 был проведен комплексный пересмотр и актуализация сметных норм по итогам анализа номенклатуры строительных ресурсов. В результате возникла потребность в исключении дублирующих позиций, возможности подбора аналогов и уточнения в сметных нормах применяемых машин и материалов в новом уровне цен.

В целом в рамках работ по актуализации сметно-нормативной базы было проанализировано 51 925 сметных норм. В результате актуализации в различной степени изменениям подверглось 34 222 сметные нормы.

На текущий момент ФСНБ-2022 содержит 118 сборников, включающих 51 601 норму, а также сметные цены по 24 871 номенклатурной позиции материалов и 1 568 – машин и механизмов.

Подробнее с внесенными изменениями можно ознакомиться на сайте федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) по ссылке. Кроме того, ФГИС ЦС содержит сборники в печатном виде, с которыми можно ознакомиться и скачать здесь, а также форму для направления замечаний и предложений к ФСНБ-2022, не предполагающую предоставление ответа. Все поступающие предложения и замечания будут отработаны и при необходимости учтены в очередных дополнениях и изменениях в ФСНБ-2022.

Для разработчиков сметных программных комплексов на сайте ФГИС ЦС в ближайшее время будет размещена ФСНБ-2022 в формате открытых данных.