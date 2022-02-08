Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №24

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

ФРГ планирует в феврале-марте открыть в Москве бюро по «водородной дипломатии»

Германское бюро по «водородной дипломатии» планируется открыть в российской столице в феврале-марте 2022 года, сообщил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр.

«Бюро, финансируемое за счет МИД Германии, является частью водородной внешней политики (ФРГ), которая предполагает учреждение такого офиса в 5-6 государствах, в том числе в России. Мы видим здесь большой потенциал для сотрудничества в водородной сфере», – отметил дипломат.

По его словам, бюро должно в ближайшие месяцы «высветить внешнеполитическое, народнохозяйственное и общественное влияние динамики в области водорода на обе наши страны и для этого также осуществлять проекты с российскими партнерами».

Водород должен стать одной из «зеленых» альтернатив нефти и газу.

Источник: ссылка.

«Северсталь» инвестирует в канадского разработчика технологии производства низкоуглеродного водорода

ПАО «Северсталь» объявило сегодня об инвестиции в компанию Ekona Power Inc., канадского разработчика технологии производства низкоуглеродного водорода.

Согласно информации Ekona Power Inc., кроме «Северстали» в раунде финансирования приняли участие технологическая компания Baker Hughes (штаб-квартира: Хьюстон, Техас), торговая и инвестиционная компания Mitsui (штаб-квартира: Токио, Япония), нефтяная компания ConocoPhillips (штаб-квартира: Хьюстон, Техас) и другие инвесторы.

Ekona Power Inc. – разработчик технологии производства водорода, основанной на термическом пиролизе метана. Природный газ преобразуется в водород и твердый углерод, что значительно сокращает выбросы СО2 в атмосферу. Полностью коммерциализированные установки Ekona Power будут способны производить до 100 тыс. тонн водорода в год по цене менее полутора долларов за килограмм.

Читать далее: ссылка.

Россия построит в Арктике две станции для научных экспериментов в условиях экстремального холода

В ближайшие два года Россия планирует построить две международные арктические станции — на Ямале и в Мурманской области. Станции назовут «Снежинками», и они будут базой для научных исследований и экспериментов, в том числе в области возобновляемой энергетики и накопления энергии в водороде. Еще «Снежинки» станут учебным полигоном для студентов и молодых ученых. Проект — победитель «Технологического прорыва НТИ», участник рынка EnergyNet.

Один из инициаторов проекта, исполнительный директор Института арктических технологий Московского физико-технического института (МФТИ) Юрий Васильев, рассказал нам, зачем парк ветряков, солнечных батарей и водородных установок дополнят дизель-генераторами и почему иностранные компании изменили свое скептическое отношение и сейчас помогают в проекте.

Читать далее: ссылка.

Испанский консорциум инвестирует $4,4 млрд в производство и использование экологически чистого водорода в стране

Испанский консорциум, состоящий из 33 компаний во главе с Repsol (Испанская водородная сеть), инвестирует $4,4 млрд в производство и использование экологически чистого водорода в стране. К 2025 году компании намерены построить 500 МВт, а к 2030 году – 2 ГВт мощностей для производства «зеленого» водорода. Repsol сообщает, что проект позволит создать более 13 000 рабочих мест в Испании.

Проект направлен на «создание экосистемы, которая соединяет» три запланированных промышленных водородных узла в регионе Басков, Каталонии и Мурсии; создать два новых инновационных центра в Мадриде и Кастилии-Ла-Манча для разработки твердооксидных электролизеров и фотоэлектрокатализа.

Читать далее: ссылка.

Первая морская перевозка сжиженного водорода

Первое в мире судно для перевозки сжиженного водорода прибыло в порт Виктории в Гастингсе (Австралия), чтобы забрать свой первый груз и доставить его в Японию. Предстоящий рейс "Suiso Frontier", перевозящего супер-охлажденный сжиженный водород в рамках пилотного проекта японско-австралийского консорциума стоимостью $500 млн., откроет первую страницу в международной торговле сжиженным водородом.

Источник: ссылка.

Могут ли водородные дирижабли вернуться в качестве быстрого, дешевого и экологичного транспорта?

Стартап H2 Clipper опубликовал проект разработанных ими дирижаблей на электродвигателе и водородном топливе для межконтинентальных грузоперевозок. Дирижабли на водородном топливе смогут нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолет. Максимальная дальность полета — более 9 700 км.

Как уверяют представители компании, H2 Clipper в состоянии перевести 150 тонн груза. Он не будет лететь так же быстро, как самолет — его скорость составит 282 км/ч. Однако это в 7-10 раз быстрее грузовых кораблей, а стоимость транспортировки обойдется в четыре раза дешевле, чем на грузовом самолете. При определенных условиях дирижабль сможет доставлять грузы прямо с завода в распределительный центр — без использования дополнительного наземного транспорта. Все благодаря возможности вертикального взлета и посадки.

Источник: ссылка.

В Париже откроется первая водородная заправочная станция для автомобилей

В Париже сейчас около 170 такси и несколько корпоративных автомобилей работают на этом виде топлива.

Станция с суточной производительностью в тонну водорода (около 400 заправок автомобилей в день) строится в Порт-де-Сен-Клу и должна открыться к концу марта.

Водород производится на месте путем электролиза воды через электролизер питающийся от электричества из сети. Подчёркивается, что из этого следует низкоуглеродный характер водорода, поскольку 2/3 электроэнергии во Франции вырабатывается АЭС.

В парижском регионе уже действуют три водородные заправочные станции, построенные компанией Air Liquide. HysetCo, компания, стоящая за этими проектами, а также оператор парижских водородных такси Hype, планирует к 2024 году открыть ещё шесть низкоуглеродных станций в парижском регионе.

Источник: ссылка.