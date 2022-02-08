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Более 902 млн рублей направят "Россети Северный Кавказ" на плановый ремонт энергообъектов на Ставрополье

Ремонтная программа филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» на 2022 год запланирована в объеме более 902 млн рублей. Это почти на 8% больше, чем в 2021 году.

Энергетики капитально отремонтируют свыше 1 450 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, 1 128 трансформаторных подстанций. На питающих центрах проведут ремонт 17 силовых трансформаторов. Особое внимание специалисты уделят энергосетям в сельской местности. Здесь на воздушных линиях электропередачи 6/10-0,4 кВ заменят более 2 500 опор и 575 км провода.

Важная часть подготовки к работе электросетевого комплекса в осенне-зимний период – расчистка охранной зоны линий электропередачи. Рабочие группы компании освободят от поросли и близко растущих деревьев трассы воздушных линий, чтобы в ветреную погоду разросшиеся ветви не повредили провода и не стали причиной отключений. Эта работа будет проделана на площади около 224 гектаров, что соизмеримо с площадью почти 314 футбольных полей.

Значительный объем работ – около 85% – энергетики выполнят хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядных организаций. В первую очередь это позволит сократить издержки, более качественно и своевременно реализовать весь комплекс технических мероприятий.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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