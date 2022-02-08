 
Компании

"Москабельмет" пополнил Банк технологий Москвы

В Банке технологий Москвы теперь еще больше разработок ГК «Москабельмет». Две новые разработки предприятия вошли в Банк технологий, созданный Агентством промышленного развития Москвы под эгидой столичного Департамента инвестиционный и промышленной политики. Это электромеханический центратор и устройство для гофрирования металлической оболочки кабеля.

Электромеханический центратор ГК «Москабельмет» не имеет аналогов ни в России, ни во всем мире. Он применяется при изготовлении электрических кабелей с металлической оболочкой, в том числе свинцовой, наносимой методом экструзии, для получения равномерной толщины оболочки и снижения расхода металла на ее изготовление.

Применение центратора позволяет исключать перерасход металла по строительной длине оболочки кабеля, повышать уровень производительности труда, снижать количество брака в готовых изделия и контролировать расход металла. За свои преимущества центратор был признан значимой разработкой и стал лауреатом конкурса «СomNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики».

Устройство для гофрирования металлической оболочки кабеля используется для обеспечения точности образования гофр на оболочке с повышением скорости их формирования. Результатом применения устройства становятся высокое качество гофрированной оболочки кабеля, ускорение производственных процессом и увеличение объема выпускаемой продукции.

«Москабельмет» уже не в первый год представлена в Банке технологий. В него уже включены другие разработки группы компаний: информационная система управления производственным предприятием, которая поможет заметно улучшить ключевые показатели деятельности, и система идентификации MAGNETAG, призванная облегчить работу с кабельными линиями и обеспечить защиту от контрафакта.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ГК "Москабельмет"

MKMZ
9.54

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Электротехнические шкафы FORMAT IEK® – решения для сборки НКУ любой сложности 09.02.2022
Электротехнические шкафы FORMAT IEK® – решения для сборки НКУ любой сложности
АО 09.02.2022
АО "Уралэлектромедь" выпустило 120 тонн катанки, легированной серебром
Завершены поставки продукции предприятий ПО 08.02.2022
Завершены поставки продукции предприятий ПО "ФОРЭНЕРГО" в рамках комплектации первой и части второй ...
СПКБ сообщает о получении сертификата на ОКЛ 07.02.2022
СПКБ сообщает о получении сертификата на ОКЛ "БЕТТЕРМАНН-ЭкоТехноЛайн"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно