Начались работы по установке новых опор на двух линиях электропередачи 220 кВ, входящих в состав энергообъектов выдачи мощности Хуадянь-Тенинской ТЭЦ. Модернизация линий электропередачи позволит повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Ярославля и перетоков мощности между Ярославской и Костромской энергосистемами.

В 2022 году на высоковольтных линиях электропередачи «Ярославская ТЭС – Тверицкая» и «Мотордеталь – Тверицкая» произведут замену шести, выработавших свой ресурс двухстоечных железобетонных опор, на современные секционированные железобетонные опоры отечественного производства. Объемы необходимой замены опор определяются на основании мониторинга технического состояния.

Сборные железобетонные опоры, созданные на основе центрифугированных секционированных стоек, обладают высокими показателями механической прочности и могут выдерживать порывы ветра более 30 м/с. Кроме этого, благодаря конструктивной особенности использование таких опор значительно упрощается процесс монтажа и ремонта линий электропередачи. Для транспортировки секционированных стоек опор к месту их установки не требуется специальная длинномерная техника и разрешение на провоз крупногабаритного груза по автомагистралям.

Общая протяженность ЛЭП 220 кВ «Ярославская ТЭС – Тверицкая» и «Мотордеталь – Тверицкая» составляет более 100 км. От их бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения потребителей Ярославля, в т.ч. Ярославского завода дизельной аппаратуры и Областной клинической больницы, а также Заволжского района Костромы.

Теплоэлектростанция «Хуадянь-Тенинская ТЭС» была построена в рамках совместного проекта российской «ОГК-2» и китайской компании «Хуадянь». Созданный на основе технологий паро-газовый энергообъект обеспечивает выработку 470 МВт электрической и 306 Гкал/ч тепловой мощности.