За 2021 год специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» отремонтировали 112 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

На трансформаторных подстанциях заменены автоматические выключатели, разрядники, разъединители и другое оборудование. Для улучшения работы трансформаторных подстанций была проведена замена устаревших фарфоровых изоляторов на новые из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы обладают повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. К тому же, дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, без применения специальной диагностики, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременный ремонт энергооборудования.

В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе ТП. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию трансформаторных подстанций энергетики уделяют повышенное внимание.

Основная часть работ выполнена хозяйственным способом — без привлечения подрядных организаций. Все работы были проведены в соответствии с ремонтной программой филиала на 2021 год, на их реализацию было направлено 8,2 млн рублей.