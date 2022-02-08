 
Модернизация

Усть-Лабинские энергетики отремонтировали 112 трансформаторных подстанций

Усть-Лабинские энергетики отремонтировали 112 трансформаторных подстанций

8 февраля 2022, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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За 2021 год специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» отремонтировали 112 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

На трансформаторных подстанциях заменены автоматические выключатели, разрядники, разъединители и другое оборудование. Для улучшения работы трансформаторных подстанций была проведена замена устаревших фарфоровых изоляторов на новые из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы обладают повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. К тому же, дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, без применения специальной диагностики, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременный ремонт энергооборудования.

В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе ТП. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию трансформаторных подстанций энергетики уделяют повышенное внимание.  

Основная часть работ выполнена хозяйственным способом — без привлечения подрядных организаций. Все работы были проведены в соответствии с ремонтной программой филиала на 2021 год, на их реализацию было направлено 8,2 млн рублей.

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Источник: Россети Кубань

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