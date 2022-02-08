В ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральске Свердловской области) создан опытный образец установки для выработки электроэнергии за счет понижения давления сжатого газа. Разработанная конструкция на базе детандера-генератора позволяет организовать производство широкой линейки устройств мощностью от 20 кВт до 300 кВт.

Установка создана для промышленных предприятий, где по технологии происходит снижение давления газа: объектов газотранспортной инфраструктуры, предприятий химический промышленности и др. Внедрение такой установки позволит заказчикам повысить энергоэффективность основного оборудования за счет выработки дополнительной электроэнергии для собственных нужд. При этом производство электроэнергии не требует расхода рабочего газа – сохраняется и объем прокачки, и качество трубопроводного газа.

Детандер-генератор преобразует потенциальную энергию сжатого газа в электричество. Ключевой элемент установки - уникальный винтовой компрессор сухого сжатия. Он позволяет осуществить обратный процесс расширения газа, который вращает винтовую пару, передавая полезную работу на электрогенератор. Выброс газа в окружающую среду исключен: в установку подают газ высокого давления из основного технологического процесса, после чего он возвращается в линию низкого давления. Таким образом, разработка новоуральских конструкторов позволила сделать энергетическую установку независимой от основного технологического процесса, экологичной и абсолютно безопасной.

В настоящее время опытный образец проходит заводские стендовые испытания, где имитируется работа установки в реальных условиях. Первые результаты подтвердили высокий КПД (более 70%) и качество вырабатываемой электроэнергии на соответствие требованиям ГОСТ. После этого установка пройдет опытно-промышленную эксплуатацию на одной из российских газораспределительных станций.

«Технологические и конструкторские решения на базе винтового детандера, разработанные в НПО «Центротех», также планируется использовать для создания установок преобразования низкопотенциального тепла в электроэнергию. Это значительно расширит области применения данной разработки в то время, как все больше предприятий из различных отраслей промышленности ставят задачу повышения энергоэффективности своего основного оборудования», - отметил директор Департамента развития и поддержки деятельности новых бизнесов АО «ТВЭЛ» Александр Штарев.

ООО «НПО «Центротех» – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации. https://centrotech.ru/

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru