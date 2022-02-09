АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) стало первым в России предприятием, где была произведена промышленная партия легированной серебром катанки, предназначенной для контактной сети железнодорожных высокоскоростных магистралей. В настоящее время изготовлено 120 тонн новой продукции.

– По химическому составу и физико-механическим характеристикам катанка соответствует Европейскому стандарту качества. Одним из главных свойств новой продукции является способность выдерживать высокие температуры без разупрочнения при оптимальном удельном электросопротивлении, – отметил начальник производства медной катанки УЭМ Максим Просветов.

Первая крупная промышленная партия легированной серебром медной катанки была направлена во Владимирскую область на АО «Электрокабель. Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК). Из нее на предприятии изготовят несущие тросы для контактной сети, использующиеся на железнодорожных магистралях. Данный вид продукта обеспечит стабильный контакт пантографа электровоза с контактных проводом, исключит образование «волны», что особенно важно при движении высокоскоростных поездов.

– Легированная серебром катанка уже отлично зарекомендовала себя в процессе производства троса. За счет высокой технологичности катанки исключена обрывность материала, при этом сохранена требуемая электропроводность. В итоге несущий трос обладает параметрами, необходимыми для бесперебойной эксплуатации, – прокомментировал главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.

Напомним, что опытную партию медной катанки, легированной серебром марки СuAg0,04, АО «Уралэлектромедь» выпустило в сентябре 2020 года. Была проведена научно-исследовательская работа, в которой принимали участие лучшие литейщики и все инженерно-технические специалисты производства медной катанки, ведущие специалисты инженерно-производственного управления, исследовательского центра, ОТК и химико-металлургического цеха.