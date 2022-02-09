В режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве и Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.

Ключевой темой мероприятия стало обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение эффективности работы весогабаритного контроля за движением тяжеловесных транспортных средств в целях достижения показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Первый заместитель председателя Комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Тен отметил значимость такого сотрудничества:

«Совместное заседание Общественных советов двух ведомств – это возможность скоординировать подходы, ожидания и требования в решении такой важной задачи, как сохранность автомобильных дорог. Правовое регулирование деятельности в части весогабаритного контроля уже многие годы является приоритетным среди законодательных инициатив в сфере транспорта, представленных в Государственной Думе».

Поприветствовал участников и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин. Он отметил, что 31 января 2022 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, который предусматривает передачу с 1 января 2023 года полномочий от МВД России Ространснадзору в части рассмотрения дел об административных правонарушениях правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, выявленных в автоматическом режиме.

«В будущем грамотно организованная работа автоматических, стационарных и передвижных пунктов весогабаритного контроля даст положительный эффект и позволит уменьшить количество случаев несанкционированного движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам Российской Федерации», ‒ подытожил руководитель Ространснадзора.

В свою очередь глава Росавтодора Роман Новиков подчеркнул, что при решении задач по повышению безопасности дорожного движения и обеспечению сохранности автомобильных дорог Росавтодор находится в постоянном взаимодействии с Ространснадзором и поблагодарил ведомство за плодотворное сотрудничество. Он также рассказал о результатах деятельности Федерального дорожного агентства в 2021 году, в том числе о задачах по обеспечению сохранности автомобильных дорог и совершенствованию автоматической системы весогабаритного контроля (АСВГК). Сейчас ведомство работает над улучшением доступности государственной услуги по выдаче спецразрешений на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств как в международном, так и межрегиональном сообщении. Кроме того, обеспечивается работоспособность автоматических пунктов весового и габаритного контроля, формируются предложения по совершенствованию законодательства в сфере автоперевозок.

«В настоящее время Росавтодор завершил модернизацию информационной системы оказания государственной услуги "Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов". С 4 октября 2021 года прием заявлений осуществляется в электронном виде. Сейчас в личном кабинете перевозчика, работающем с июля прошлого года, зарегистрировано уже более 10 тысяч пользователей. Ресурс обеспечивает возможность безбумажной подачи заявлений, выбора начальной и конечной точки маршрута на карте, в том числе визуализации предварительного маршрута», ‒ подчеркнул Роман Новиков.

Директор подведомственного Росавтодору ФКУ «Росдормониторинг» Евгений Смирнов уточнил, что на текущий момент в системе выдачи специальных разрешений зарегистрировано более 138 тысяч заявлений, в целом государственная услуга завершена по 82 % заявлений. Максимальное количество разрешений, выдаваемых в день, достигает трех тысяч.

В ходе дальнейшей модернизации системы создано мобильное приложение с личным кабинетом перевозчика (сейчас проходит его регистрация в магазинах приложений Google и Apple), а также выставление единого счета для оплаты ущерба, наносимого тяжеловесными транспортными средствами по всему маршруту. С 1 января 2023 года все разрешения будут выдаваться Росавтодором в режиме «одного окна». Субъекты и муниципалитеты будут осуществлять только согласование подведомственных участков. Предполагается, что число специальных разрешений вырастет более чем в 2,5 раза и ежегодный объем выдаваемых разрешений превысит 750 тысяч.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов в своем докладе обратил внимание на то, что особую угрозу сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений представляют перегруженные и негабаритные транспортные средства. Через существующие автоматизированные пункты, расположенные на подведомственных Росавтодору дорогах, примерно шестая часть потока грузовых транспортных средств передвигается со значительным перевесом (в среднем на 41 %). Доля нарушений по весовым параметрам для отдельной категории транспортных средств (например, пятиосный автопоезд) достигает 25 %. Эта же категория и наиболее массовая – порядка 70 % от общего числа всех нарушителей. Большой ущерб наносит и транспорт, превышающий разрешенные габариты. На федеральных дорогах неоднократно происходили наезды грузовых автомобилей с поднятым кузовом на путепроводы и наземные пешеходные переходы с повреждением несущих конструкций.

Как отметили участники заседания, наиболее часто среди нарушений отмечаются закрытие водителями перед АПВГК государственных регистрационных знаков (ГРЗ) посторонними предметами, намеренное искажение букв и / или цифр на них, объезд измерительного оборудования АПВГК по обочинам, встречной полосе движения или бездорожью, а также движение транспортных средств «караваном» – на минимальном интервале друг от друга, что одновременно является угрозой безопасности участников дорожного движения.

«Автоматизированная система весогабаритного контроля создается не для вынесения недобросовестным перевозчикам наказания в виде штрафа, а с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. Последствия несанкционированной эксплуатации сверхнормативных транспортных средств могут быть разными: от колеи, напрямую влияющей на безопасность дорожного движения, до катастрофических разрушений дорог и мостов, которые могут привести к человеческим жертвам», ‒ резюмировал Андрей Самарьянов.

Существующий механизм выявления правонарушений, зафиксированных на федеральных АПВГК, основан на взаимодействии федеральных информационных систем: мониторинга транспортного потока и выдачи специальных разрешений. Система мониторинга в автоматическом режиме соотносит данные, поступающие с АПВГК, с установленными требованиями, а также осуществляет проверку наличия специального разрешения.

Уже намечен план развития системы весогабаритного контроля: в федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в составе нацпроекта включено устройство на федеральных дорогах к 2027 году 387 АПВГК, а к 2030-му ‒ 417 АПВГК. Федеральным дорожным агентством ведется работа по согласованию проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения в отношении объектов АСВГК с федеральными органами исполнительной власти (Минтранс России, Минфин России и Минэкономразвития России).

Заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Антон Козлов, отвечая на вопросы представителей организаций-перевозчиков, входящих в состав Общественных советов, рассказал, что ведомством подготовлен проект изменения порядка осуществления весогабаритного контроля.

«Предусмотрено проведение диагностики постов весогабаритного контроля не реже одного раза в сто дней. Таким образом, получается минимум четыре проверки корректности работы АПВГК в год. Диагностика будет проводиться с привлечением эталонного транспортного средства для подтверждения, что параметры дорожного полотна и окружающей среды не изменились и не повлияли на корректность измерения», ‒ добавил он.

В завершение мероприятия были вынесены предложения предоставить бóльший объем полномочий сотрудникам Ространснадзора, а также ужесточить административную ответственность по отношению к водителям, как препятствующим измерению их транспортного средства, так и нарушающим нормы по весу и габаритам. Эти меры позволили бы в том числе сократить сроки достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги».