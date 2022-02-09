Корпоративное издание "Изолятор": итоги года

8 февраля 2022 года вышел в свет очередной номер корпоративного издания «Изолятор» — № 2/2021.

Номер посвящен результатам деятельности предприятия в 2021 году: главным отраслевым событиям с участием компании «Изолятор», итогам и планам развития сотрудничества с партнерами, а также значимым корпоративным событиям.

Безусловно, главным событием года для компании «Изолятор» является старт репозиционирования на отечественном и мировом рынках электроэнергетического оборудования. «Изолятор» в новом качестве — это международная мультипродуктовая промышленная Группа компаний, выступающих под единым обновленным брендом, отражающим качественное расширение продуктовой линейки, исторический опыт, инновационный характер и международный статус компании.

Новый облик компании стал закономерным результатом непрерывного развития деятельности и накопления успешного опыта по целому ряду взаимосвязанных направлений, включая диверсификацию производства высоковольтного изоляционного оборудования, международное сотрудничество, научно-техническую и образовательную деятельность.

Этому событию, его предпосылкам, значению и перспективам посвящена открывающая номер большая программная статья руководства компании.

Среди других наиболее важных итогов года можно отметить следующие: выпуск 600-тысячного высоковольтного ввода за всю историю компании, открытие первого в истории компании зарубежного представительства — в Республике Узбекистан, уникальную разработку завода кабельной арматуры «Изолятор-АКС» — полностью сухую концевую муфту класса напряжения 110 кВ, разработанные и внедренные корпоративным университетом «Изолятор» программы обучения для специалистов электротехнической отрасли.

Приглашаем наших читателей к совместной работе над изданием и будем рады материалам, посвященным нашему сотрудничеству и ключевым направлениям развития электроэнергетики.

Ждем ваши комментарии и предложения по публикации в корпоративном издании Группы компаний «Изолятор» по адресу: n.borichev@mosizolyator.ru

Напоминаем нашим читателям, что периодичность выхода издания составляет один раз в полугодие.

«Изолятор» № 2/2021 (PDF 8,25 МБ)