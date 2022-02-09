SONGWON Industrial Group (Корея) предлагает широкий выбор стабилизаторов на основе кальция и цинка серии SONGSTAB™, которые обеспечивают сочетание экономической эффективности с повышенными технологическими показателями и пригодны для областей применения с высокими требованиями, такими как высокотемпературные кабели и кабели с прозрачной оболочкой.

Предлагаемые компанией продукты обладают хорошими электрическими свойствами и высоким сопротивлением старению, высокой термической стабильностью и низкой водопоглощающей способностью, а также они могут быть произведены в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Ответственные области применения включают кабели электроэнергетического назначения, телекоммуникационные и автомобильные кабели. Ассортимент компании SONGWON Industrial Group состоит из разнообразных стабилизаторов на основе кальция и цинка для различных диапазонов температуры кабелей и проводов, обладающих различными характеристиками, такими как исходный цвет, долговременная стабильность, прозрачность и смазывающая способность.

Краткая характеристика стабилизаторов SONGSTAB™ CaZn:

широкий диапазон областей применения при изготовлении кабельной изоляции и оболочек

соответствие строгим стандартам EHS (окружающей среды, здоровья и безопасности)

высокий уровень качества

Основанная в 1965 году компания SONGWON Industrial Group располагает специальной испытательной лабораторией для ПВХ-композиций в Южной Корее и обладает всеобъемлющими техническими знаниями и опытом для разработки, производства и предоставления решений в области ПВХ-стабилизаторов в соответствии с конкретными спецификациями заказчиков.

Более чем 50-летний производственный опыт компании в Южной Корее, глобальная организация продаж и сеть каналов дистрибуции в Азии, Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке являются доказанным подтверждением надёжности её сотрудничества со своими клиентами.

Компания SONGWON Industrial Group придерживается стратегии непрерывной инновации для удовлетворения новых требований отраслевых стандартов производства ПВХ-продуктов, уделяет особое внимание экологически совместимым решениям, обладает более чем 10-летним опытом разработки систем CaZn в качестве альтернатив свинцовым стабилизаторам.

Стабилизаторы SONGSTAB™ Ca-Zn представляют значительную ценность для производителей проводов и кабелей. Твёрдые стабилизаторы на основе кальция и цинка типа SONGSTAB™ BP-490 и SONGSTAB™ BP-491 разработаны для светло-пигментированных и тёмно-пигментированных кабельных компаундов на основе ПВХ, соответственно. Они обеспечивают исключительно высокую термостойкость ПВХ - компаундов при температурах от 90°C до 105°C, обеспечивают высокие значения конго-красного цвета, обладают превосходными электрическими свойствами и поглощают очень мало воды.

Стабилизатор SONGSTAB™ BP-39AC был разработан для использования в кабелях с прозрачной оболочкой и обеспечивает им исключительно высокий уровень термостойкости и высокие значения конго-красного цвета.