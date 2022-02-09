"Когда ты видишь результаты труда — это и есть мотивация"
9 февраля 2022, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, СЕРГЕЙ КУТЕНЕВ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Генеральный Директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ – КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в видеоконференции Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Это общественное объединение, в которое входят предприниматели со всей страны, в том числе представители крупнейших российских компаний.
В повестке встречи – вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования.
Сергей Кутенев отметил, что Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ – КАБЕЛЬ» ежегодно наращивает объемы производства, расширяет парк производственного оборудования и увеличивает число рабочих мест.
В конференции принял участие также Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что власти планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактировавших с заразившимися COVID-19, и не будут вводить новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Кроме этого, президент поддержал идею реализовать пилотный проект по взаимодействию бизнеса и Росприроднадзора.
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