В Приморском крае реконструируют жд станцию Петровка

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9 февраля 2022, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию железнодорожной станции. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Железнодорожная станция Петровка, которая была сдана в эксплуатацию в 1948 году, относится к Владивостокскому отделению Дальневосточной железной дороги. Объекты станции располагаются в одноименном поселке городского типа городского округа Большой камень, а также в Романовском сельском поселении Шкотовского района Приморского края, на участке железнодорожной линии Смоляниново-Дунай.
С целью обеспечения максимального грузопотока и оптимизации маневровых операций на станции Петровка проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланировано удлинение приемоотправочных путей до полезной длины 1050 м с реконструкцией водопропускных сооружений.
Так, в ходе реализации проекта реконструируют путевое развитие станции и переустроят инженерные коммуникации, в том числе воздушные линии электропередач. Также на участках пересечения с железнодорожной линией перестроят улицу Ленинскую и улицу Крупской. На пересечении с Ленинской устроят железнодорожный переезд через один путь, в районе улицы Крупской – переустроят имеющийся переезд Петровка – Большой Камень, включая примыкание к улице Волочаевской.
Кроме того, проектной документацией предусмотрено размещение на территории дополнительных инфраструктурных объектов различного назначения, включая пункт обогрева, очистные и другие необходимые сооружения.
Генеральная проектная организация – АО «Росжелдорпроект». Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».
Фото: Википедия
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