 
За рубежом

Ирак и Саудовская Аравия планируют построить трансграничное соединение, пропускная способность первой очереди которого составит 1 ГВт

Ирак и Саудовская Аравия планируют построить трансграничное соединение, пропускная способность первой очереди которого составит 1 ГВт

10 февраля 2022, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ИРАК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
239

Ирак и Саудовская Аравия подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) по проекту строительства трансграничного соединения между энергосистемами двух стран. Ожидается, что первая очередь трансграничного соединения пропускной способностью 1 ГВт будет завершена в 2023 г. или 2024 г.

В 2020 г. Ирак импортировал 11,8 ТВт*ч электроэнергии, в основном из Ирана, что составляет 26% электропотребления страны.

В сентябре 2020 г. Ирак также достиг соглашения с Иорданией о соединении национальных энергосистем. Кроме того, Иордания согласилась экспортировать в Ирак 1 ТВт*ч электроэнергии в год, поставки которой начнутся с декабря 2022 г. В дальнейшем страны могут договориться об увеличении объема передаваемой электроэнергии.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Американская Vistra планирует сооружение третьей очереди крупнейшей в мире системы накопления электр... 10.02.2022
Американская Vistra планирует сооружение третьей очереди крупнейшей в мире системы накопления электр...
Шведский системный оператор начинает пилотное исследование по изучению возможности привлечения к ока... 08.02.2022
Шведский системный оператор начинает пилотное исследование по изучению возможности привлечения к ока...
Швейцарская компания запускает проект по строительству АЭС на базе тория 07.02.2022
Швейцарская компания запускает проект по строительству АЭС на базе тория
Евросоюз инвестирует свыше € 1 млрд в развитие трансъевропейской транспортной энергетической инфраст... 07.02.2022
Евросоюз инвестирует свыше € 1 млрд в развитие трансъевропейской транспортной энергетической инфраст...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно