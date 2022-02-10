Ирак и Саудовская Аравия подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) по проекту строительства трансграничного соединения между энергосистемами двух стран. Ожидается, что первая очередь трансграничного соединения пропускной способностью 1 ГВт будет завершена в 2023 г. или 2024 г.

В 2020 г. Ирак импортировал 11,8 ТВт*ч электроэнергии, в основном из Ирана, что составляет 26% электропотребления страны.

В сентябре 2020 г. Ирак также достиг соглашения с Иорданией о соединении национальных энергосистем. Кроме того, Иордания согласилась экспортировать в Ирак 1 ТВт*ч электроэнергии в год, поставки которой начнутся с декабря 2022 г. В дальнейшем страны могут договориться об увеличении объема передаваемой электроэнергии.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata