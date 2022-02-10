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Красноярский край возьмет инфраструктурный кредит в 89 млрд рублей на строительство метро

Красноярский край возьмет инфраструктурный кредит в 89 млрд рублей на строительство метро

10 февраля 2022, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО, ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КРЕДИТ
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: ТАСС

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Власти Красноярского края намерены привлечь федеральный инфраструктурный кредит в 89 млрд рублей на строительство метрополитена в Красноярске. Об этом на рабочем совещании по охране атмосферного воздуха в регионе сообщил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

В Красноярске прошло совещание под председательством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, посвященное ситуации с выбросами в Красноярске и других крупных городах региона. В Красноярске регулярно объявляют режим неблагоприятных метеоусловий, известный как "режим черного неба".

"Эта тема (строительство метро - прим. ТАСС) возникла в ходе рабочего визита главы государства [Владимира Путина] в город Красноярск и обсуждения с президентом экологической ситуации в Красноярске. Мы рассчитывали, конечно, на прямое федеральное финансирование, но в итоге федеральными органами было принято решение о применении в крае одного из элементов так называемого инфраструктурного меню. Чтобы реализовать этот проект, край возьмет кредит - более 89 млрд рублей <…> в виде инфраструктурного бюджетного кредита", - сказал Лапшин, уточнив, что "принципиальное решение" на штабе под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина уже принято.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").

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Источник: ТАСС

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