Необходимо заменить существующий кабель, который в настоящее время требует частых ремонтов и отключений, на экологически безопасный.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 3 февраля 2022 года приняла решение об одобрении проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта – реконструкция КЛ 110 кВ «ТЭЦ-23 – ПС Электрозаводская I, II» (ВАО). Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что ППТ предусмотрена реконструкция существующей кабельной линии протяженностью 8 500 метров. Проект планировки разработан за счет средств ПАО «Россети Московский регион». Территория проектирования расположена в границах районов Сокольники, Соколиная Гора, Богородское, Преображенское, Гольяново, Метрогородок.

«Реконструкция кабельной линии выполняется в связи с необходимостью замены существующих кабелей, которые в настоящее время требуют частых ремонтов и отключений, на экологически безопасный кабель», – пояснила ответственный секретарь ГЗК.

Реконструкция кабельной линии будет производиться преимущественно закрытым способом. После выполнения работ планируется выполнить благоустройство на разрытых участках.