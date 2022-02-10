"Марпосадкабель" повысил заработные платы сотрудникам

Кабельный завод "Марпосадкабель" объявил о повышении заработной платы работников. Пост появился в официальном instagram-аккаунте предприятия

Корпоративная культура – это основа, на которой выстраиваются все бизнес-процессы организации. Корпоративная культура включает в себя ценности компании, традиции, стиль общения, стиль управления. На АО «Марпосадкабель» создается особый дух корпоративной культуры, которая выстраивается планомерно, четко и грамотно. Ведь каждый работник должен ощущать заботу руководства и гордиться, что он работает на заводе. Это и стало главной стратегической задачей пришедшего Нового 2022 Года.

Для нас люди, наши сотрудники — наша ценность. Мы не считаем персонал ресурсом, мы считаем сотрудников «человеческим капиталом». И инвестирование в этот капитал, повышение его стоимости – важнейший стратегический приоритет компании. Поэтому сразу после новогодних каникул руководством компании было принято решение о повышение заработной платы как для работников основного производства, так и для сотрудников административного корпуса.

Какой бы трудной ни была сегодня обстановка, компания не забывает о своих сотрудниках – главной ценности нашего предприятия. У нас есть уверенность в будущем: мы выпускаем востребованную продукцию, находим новые рынки сбыта, покупаем современное оборудование и производственные площади. Мы развиваемся, совершенствуем управленческие механизмы. Мы любим наших сотрудников! Мы доверяем нашим сотрудникам! И должны понимать, мы одна команда и работаем для достижения общей цели! И тогда у нас все обязательно получится!