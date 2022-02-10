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"Москабельмет" — в сюжете телеканала "Москва 24"

«Москабельмет», принявший на стажировку студентов технических вузов, стал героем эфира на телеканале «Москва 24». В выпуске программы «Москва сегодня», посвященном трудоустройству молодых специалистов, напомнили о студенческой неделе и Хакатоне «Моспром», в которых участвовала ГК «Москабельмет».

Маркетинговые исследования показывают, что российские предприятия сталкиваются с нехваткой кадров. В то же время молодым специалистам без опыта бывает непросто найти работу. Обе проблемы помогают решать кампании, способствующие трудоустройству студентов и выпускников. Например, мероприятия, проводимые Департаментом инвестиционной и промышленной политики города, с которым «Москабельмет» давно и активно сотрудничает.

Так, по итогам студенческой недели «МОСПРОМ STUDWEEK», организованной Департаментом, 50 учащихся столичных технических вузов получили возможность пройти стажировку и получить работу на крупных предприятиях Москвы. В рамках студнедели, проходившей с 11 по 18 декабря, состоялся специальный Хакатон, в котором приняли участие около 1500 учащихся. Они решали прикладные инженерные задачи, поставленные московскими промышленными компаниями, готовых взять в свой штат студентов. Среди предприятий-участников, предложивших свои кейсы, — ГК «Москабельмет».

Команда победителей — третьекурсники Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ «МИФИ» — сейчас проходит практику на «Москабельмет». Это будущие инженеры-программисты, в рамках Хакатона они работали над кейсом по созданию искусственного интеллекта, способного оценивать соответствия конструктивных характеристик кабельно-проводниковой продукции. Уже на базе предприятия молодым специалистам удалось вместе с командой программистов Департамента информационных технологий доработать информационную систему Cabel Justice, в основе которой искусственный интеллект. Таким образом, студенты не только проходят практику по своей специальности, но и перенимают опыт у экспертов, а также создают новые технологии, которые помогут Москве закрепить позицию лучшего мегаполиса мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни»: в рейтинге, составленном ООН, наша столица опередила Париж и Лондон!

Подробности о трудоустройстве молодых специалистов на промышленных предприятиях столицы — в сюжете «Москва 24»:

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Источник: ГК "Москабельмет"

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