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Николай Шульгинов: "Одобренный Советом Федерации закон, который уточняет порядок определения платы за техприсоединение, обеспечит условия для ремонта и модернизации электросетей"

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий порядок определения платы за технологическое присоединение (ТП) к электросетям. Ранее документ был одобрен Государственной Думой. 

Закон в первую очередь направлен не на отмену льгот, а на придание им более адресного характера. Благодаря изменениям льготы получат те потребители, которым они необходимы. В частности, предусмотрен льготный порядок ТП для защищаемых государством категорий граждан (ветераны, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи). Также предполагается наличие льгот при подключении энергопринимающих устройств малого и среднего бизнеса по третьей категории надёжности. 

Изменения в части определения платы за ТП для крупных потребителей, заявляющих большие объёмы мощности, будут происходить постепенно и начнут применяться через два года (с 1 июля 2024 года). Стоимостные параметры в настоящее время обсуждаются, конкретные значения будут определены в подзаконных актах.

Основная цель функционирования электроэнергетики страны – надёжное, бесперебойное и доступное энергоснабжение потребителей, а также необходимое строительство сетей и генерации для развития экономики России. В рамках действующего механизма оплаты ТП часто возникали случаи, когда потребители в заявках на подключение к электросетям запрашивали излишнюю мощность, так как стоимость такого присоединения для них практически не менялась. По факту такие заявители ей не пользовались. Это привело к избыточному сетевому строительству, росту расходов и созданию дополнительной тарифной нагрузки для подключённых потребителей, поскольку сетевым компаниям приходится строить и содержать избыточную электросетевую инфраструктуру. 

Закон позволит по-максимуму исключить возможные злоупотребления и недобросовестное поведение со стороны потребителей (заявки «про запас»), а также не допустить значительного роста затрат для уже работающих предприятий малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей, потребителей бюджетной сферы.

«Ключевые изменения предполагают снятие с уже подключённых потребителей обязанности оплачивать расходы сетевых организаций на подключение новых абонентов, обеспечение условий для ремонта и модернизации электросетей в целях поддержания надёжного электроснабжения», – подчеркнул Николай Шульгинов.

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Источник: Министерство энергетики России

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