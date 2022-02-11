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В 2022 году Системный оператор вложит свыше 1 млрд рублей в отечественные ИТ-решения

В 2022 году Системный оператор вложит свыше 1 млрд рублей в отечественные ИТ-решения

11 февраля 2022, 13:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: Электроэнергетика IT 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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На второй общеотраслевой конференции «CIM в России и мире» директор по цифровой трансформации АО «СО ЕЭС» Станислав Терентьев рассказал об основных задачах и направлениях цифровой трансформации Системного оператора, ее ожидаемых результатах и значении для отрасли.  

Программа цифровой трансформации АО «СО ЕЭС» на 2021 – 2024 годы разработана в соответствии с утвержденными Правительством РФ в апреле 2021 года директивами, направленными на повышение эффективности компаний с государственным участием за счет внедрения российских цифровых решений, а также методическими рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В июле 2021 года программа одобрена Правлением Системного оператора, в январе 2022 года – согласована Министерством энергетики РФ.

Станислав Терентьев подчеркнул, что Системный оператор находится в авангарде цифровой трансформации среди предприятий отрасли. Он привел результаты проведенного в 2021 году ассоциацией «Цифровая энергетика» исследования, согласно которым уровень цифрового развития компании опережает общеотраслевой и по основным направлениям цифровизации оценивается как «продвинутый» или «передовой». Перечень инициатив Системного оператора в сфере цифровой трансформации, а также скорость их реализации соответствуют целевым показателям, установленным в Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, а также в Указе Президента РФ № 474 от 21 июля 2021 года «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», отметил он.

Основная цель цифровизации компании – обеспечение готовности к модернизационному рывку и ускоренной киберфизической трансформации отрасли. Эта цель также закреплена в качестве важнейшего приоритета компании в Стратегии ее развития, утвержденной решением Совета директоров в сентябре 2020 года.

Среди основных проектов Системного оператора в сфере цифровизации – внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием энергообъектов и систем мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), организация информационного обмена в отрасли на основе стандартов CIM, развитие технологий по управлению спросом потребителей розничного рынка. Кроме того, к числу ключевых инициатив компании относятся создание гиперконвергентной инфраструктуры, объединяющей вычислительные ресурсы, ресурсы хранения и виртуализации в единой системе, виртуализацию рабочих мест, а также мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

Особое внимание докладчик уделил выполнению комплекса мероприятий по импортозамещению. В планах – достижение в 2022–2024 годах 70-процентной доли затрат на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним услуг в общем объеме расходов компании на закупку ПО. Уже в 2020 году объем вложений Системного оператора в отечественные ИТ-решения по сравнению с 2019 годом увеличился более чем в два раза и составил 968 млн рублей. Ожидается, что в текущем году он достигнет 1 017,9 млн рублей, а к 2024 году превысит 1,3 млрд рублей. Общий объем инвестиций Системного оператора в ИТ-решения отечественных разработчиков в 2022 – 2024 годах приблизится к 3 млрд рублей.

В завершение Станислав Терентьев подчеркнул, что реализация инициатив Системного оператора в сфере цифровой трансформации создает комплексный экономический эффект как для отдельных субъектов энергетики, так и для всей отрасли в целом. В числе основных результатов этих проектов – повышение качества управления электроэнергетическим режимом, надежности и безопасности функционирования ЕЭС России, рост эффективности загрузки генерирующих объектов, снижение времени восстановления нормальной схемно-режимной ситуации после аварий, сокращение продолжительности работы энергосистемы в экономически неоптимальном режиме, минимизация влияния человеческого фактора на функционирование ЕЭС России.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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